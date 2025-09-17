Шайх Наим Қосим: "Исроил фурӯ хоҳад рафт / Шумо, маҷрӯҳон, пешгомҳое ҳастед, ки парчами Имом Маҳдӣ(аҷ)ро ба дӯш хоҳед кашид"

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) - АБНА - Шайх «Наим Қосим», муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон, дар паёме тасвирӣ ба муносибати аввалин солгарди таркиши пейҷерҳо, ки аз ҷониби режими ишғолгари саҳюнистӣ дар Лубнон сурат гирифт, маҷрӯҳони ин амалиётро «пешгомони басират» ва «зарбаи воқеии масири муқовимат» хонд ва бо ситоиш аз истодагии онҳо, таъкид кард, ки талошҳои онҳо имрӯз арзишмандтар аз ҳар замони дигар аст.
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳи Лубнон дар оғози суханронии худ захмиёни амалиёти таркиши пейҷерҳо ва дигар маҷрӯҳонро нури роҳнамои амнияти масир ва ҳаётбахши идомаи набард тавсиф кард.
Вай бо ишора ба се хусусияти асосии ин маҷрӯҳон гуфт: "Хусусияти аввалини онҳо, «беҳбудӣ ва таоли бар ҷароҳатҳо» монанд ба ҳазрати Абулфазли Аббос(а); дуюм, «басират ва қиёми дубора бо умед ба оянда», ки роҳро равшан ва бидуни ибҳом дар пеши чашмашон нигоҳ медорад; ва сеюм, «идомаи ҳузур дар майдон» бархилофи ҳадафи душмани саҳюнистӣ, ки мехост тавонмандии онҳоро аз кор биандозад."
Шайх Наим Қосим, хитоб ба маҷрӯҳони ин ҷинояти режими саҳюнистӣ, афзуд: "Душман мехост тавоноиҳои шуморо аз байн бибарад ва шуморо аз набард хориҷ кунад, аммо акнун шумо бо қудрат ва нерӯи бештар вориди набард шудаед."
Шайх Наим Қосим таъкид кард, ки ин маҷрӯҳон ҳомили «паёми комили ислом» ва пайравони Вилоят ва хатти Имом Хумайнӣ(ра) ва Имом Хоманаӣ ва дар ҷустуҷӯи ояндаи равшан дар парчамдории Имом Маҳдӣ(аҷ) ҳастанд.
Муовини дабири кулли Ҳизбуллоҳ гуфт: "Бидонед, ки Исроил фурӯ хоҳад рафт; зеро муқовимат то озодӣ идома хоҳад ёфт ва ин пирӯзӣ ҳатмӣ аст."
Ин паём бо салом ва дуо барои ҳамаи маҷрӯҳон ва орзуи пирӯзии муқовимат поён ёфт.
