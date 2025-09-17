Ироқчӣ: Эрон ба ӯҳдадориҳои худ амал кард, акнун навбати Аврупо аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳлулбайт (а) - АБНА - "Сайид Аббос Ироқчӣ", вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Исломии Эрон ва вазирони корҳои хориҷии Фаронса, Олмон ва Бритониё ва масъули сиёсати хориҷии Иттиҳоди Аврупо, дар як тамоси телефонии муштарак дар мавриди мавзӯи ҳастаӣ ва лағви таҳримҳои золимона алайҳи Эрон гуфтугӯ карданд.
Дар ин тамос, вазири корҳои хориҷии Эрон бо ишора ба мавқеи усулии Эрон дар мавриди аҳамияти ҳифзи фазои гуфтугӯ ва дипломасия барои ҷилавгирӣ аз афзоиши танишҳо, иқдоми се кишвари аврупоиро барои бозгардони таҳримҳои лағвшудаи Шӯрои Амният бидуни ҳеҷ гуна тавҷеҳи қонунӣ ва мантиқӣ донист ва таъкид кард: "Ҷумҳурии Исломии Эрон бо як равиши масъулиятшиносона ба гуфтугӯ бо Ожонси байналмилалии энержии атомӣ ворид шуда ва як дастури амали равшан дар мавриди чигунагии иҷрои ӯҳдадориҳои ҳифозатии Эрон дар вазъияти ҷадид таҳия кард, ки лозим аст аҳамият ва арзиши ин иқдом аз сӯи ҳамаи тарафҳо дарк шавад. Акнун навбати тарафҳои муқобил аст, ки аз ин фурсат барои идомаи масири дипломатӣ ва пешгирӣ аз як буҳрони қобили ҷилавгирӣ истифода кунанд ва ҷиддият ва бовармандии худро нисбат ба дипломасия нишон диҳанд."
Ироқчӣ таъкид кард, ки Эрон барои расидан ба як роҳи ҳалли мунсифона ва мутавозин, ки манфиатҳои мутақобилро таъмин кунад, омодагӣ дорад; расидан ба чунин ҳадафе тақозокунандаи равиши масъулиятшиносона ва мустақил аз сӯи се кишвари аврупоӣ ва худдорӣ аз таъсирпазирӣ аз ҷониби бозигароне аст, ки ҳеҷ арзише барои дипломасия ва усул ва қавоиди ҳуқуқи байналмилалӣ қоил нестанд.
Дар ин гуфтугӯи телефонӣ, дидгоҳҳо ва пешниҳодҳои мутақобил барои идомаи дипломасия мавриди табодули назар қарор гирифт.
