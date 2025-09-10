Яман: Бо мушаки гиперсоникии "Фаластин 2" Қудси ишғолшударо ҳадаф қарор додем

Тибқи гузориши хабаргузории ABNA ба нақл аз Ал-Маёдин, «Яҳё Сарӣ», сухангӯи Қувваҳои мусаллаҳ гуфт, ки воҳиди мушакии ин кишвар бо як мушаки баллистикӣ ва фавқ-садо аз навъи «Фаластин 2» аҳдофи ҳассос дар атрофи Қудси ишғолшударо дар ҳам кӯбид.
Сухангӯи Қувваҳои мусаллаҳи Яман гуфт, ки ин амалиёт бо муваффақият анҷом шуд ва боис шуд, ки миллионҳо саҳюнист ба паноҳгоҳҳо фирор кунанд.
Яҳё Сарӣ ҳамчунин тасреҳ кард, ки Нерӯи ҳавоии артиши ин кишвар бо 3 ҳавопаймои бесарнишин фурудгоҳи Рамон ва ду ҳадафи ҳаётӣ дар минтақаи «Умму-р-Рашрош» дар ҷануби Фаластини ишғолшударо ҳадаф қарор дод ва ин ҳавопаймоҳои бесарнишин бо муваффақият ба аҳдофи худ бархӯрданд.
Вай афзуд: "Ин ҳамлаи мушакӣ посухе ба ҷиноёти душман дар Ғазза ва таъкид бар мавқеъҳои собити Яман дар набард барои фатҳи мауъуд ва ҷиҳоди муқаддас аст."
Мушаки «Фаластин 2» аз навъи гиперсоник буда, ки бурде тақрибан 2150 километр ва бештарин суръате тақрибан 16 Мах дорад, ки бо таваҷҷуҳ ба замони эъломшудаи 11,5-дақиқаӣ барои расидани мушак ба бурди 2040 километр, ин мушак суръати миёнае тақрибан 9 Мах дорад.
Мушаки «Фаластин 2» аз навъи ду-марҳилаи сӯхти сахт аст ва бо таваҷҷуҳ ба мушаххасоти эъломшуда барои ин мушак, қодир ба убур аз тамоми сомонаҳои дифои зидди мушакии саҳюнистҳо назири «Пикон», «Фалахуни Довуд» ва «Гунбади оҳанин» хоҳад буд.
