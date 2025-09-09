Ҳамос: Иқдомоти Нетаняҳу зишттарин чеҳраи ҷиноят ва садизм аст

Ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Ҷазира, ҷунбиши Ҳамос дар вокуниш ба ҳушдорҳо ва таҳдидоти Бенямин Нетаняҳу, нахуст вазири режими саҳюнистӣ алайҳи сокинони шаҳри Ғазза эълом кард, ки изҳороти Нетаняҳу дар бораи тахриби даҳҳо бурҷи маскунӣ дар шаҳри Ғазза ва овора кардани сокинони бегуноҳи он, тасвире аз зишттарин ашколи садизм ва ҷинояти як ҷинояткори ҷангӣ аст, ки наздик ба ду сол аст ба иртикоби ҷиноёти ваҳшиёнаи худ алайҳи ғайринизомиён идома медиҳад.
Ҳамос Нетаняҳу-ро террорист хонда ва ҳушдори ӯ алайҳи сокинони Ғазза ва дастури тахлияи шаҳрро як иқдоми ошкоро барои кӯчи иҷбории мардум таҳти фишори бомбборон, куштор, гуруснагӣ ва таҳдид донист. Ин ҷунбиш сукут ва нотавонии ниҳодҳои Созмони Милали Муттаҳид, ба вижа Шӯрои амнияти байналмилал, дар баробари ин ҷиноёти ваҳшиёнаро маҳкум карда ва давлати Амрикоро ба ҳамдастӣ бо ин ҷиноёт муттаҳам кард.
Бенямин Нетаняҳу дирӯз дар изҳороте ба ҷиноёти худ дар шаҳри Ғазза эътироф карда ва гуфт, ки дар ду рӯзи гузашта 50 бурҷ дар Ғазза тавассути ҷангандаҳои режими саҳюнистӣ мушакборон ва ба сурати комил мунҳадим шудаанд. Ҳамос дар баёнияи худ аз ҷунбиши байналмилалӣ барои мухолифат бо сукут дар баробари режими саҳюнистӣ ва афзоиши мухолифати ҷаҳонӣ бо наслкушӣ дар навори Ғазза тамҷид кард ва аз ҳамаи кишварҳо ва озодихоҳони ҷаҳон хост то иқдомоти худро алайҳи режими ишғолгари фошист ташдид кунанд ва онро маҷбур ба таваққуфи ҷиноёт ва нақзи ҳуқуқи мардуми Фаластин кунанд. Аз сӯи дигар, Исроил Катс, вазири ҷанги режими саҳюнистӣ, рӯзи душанбе таҳдид кард, ки тӯфони вайронгарро бар Ғазза ба роҳ хоҳад андохт. Вай гуфт, ки Ҳамос бояд асиронро озод кунад ва силоҳро замин бигузорад ё бо тахриби комили навори Ғазза мувоҷеҳ шавад.
Режими саҳюнистӣ аз чанд рӯз пеш амалиёти густурдаи тахриби биноҳои маскунии баландошёна дар шаҳри Ғаззаро оғоз кардааст, ки теъдоди хонаводаҳои овораро афзоиш додааст. Нозирон ҳушдор медиҳанд, ки ҳадаф аз ин иқдом, рондани иҷбории фаластиниён ба самти ҷануб ба унвони бахше аз тарҳи густурдаи амрикоию саҳюнистӣ барои кӯчи иҷбории онҳо аз Ғазза аст.
