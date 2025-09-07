Муҳсен Эжаӣ: Эрон ҳаргиз таслими низоми салта намешавад؛ Ичтимоӣ бузурги мелоди Алнабӣ (с) дар Покистон

Ҳуҷатулислом валмуслимин Ғуломмуҳсен Муҳсени Эжаӣ раиси қуваи қазоияи Эрон гуфт: Эрони исломӣ агар чӣ ҳеҷгоҳ оғозгари ҷанг набуда ва нахоҳад буд. Аммо ҳаргиз таслими низоми салтагар низ намешавад ва ҳамвора нисбат ба таҳарукот ва тавтеаҳои душманон ҳушёр ҳастем. Ба гузориши Порс тудей ба нақл аз Ирно, Муҳсен Эжаӣ дар дидор бо Саид Амор Ҳаким раҳбари ҷараёни ҳукумати миллии Ироқ, ки ба Теҳрон сафар кардааст, ба равобити мустаҳками Теҳрон ва Бағдод ишора кард ва афзӯд: Иттифоқоте, ки тайи чанд соли ахир дар минтақа буруз ва зуҳур ёфта, баёнгари он аст, ки душманон ба исломи муқтадир ва пешрафта мухолифанд ва таҳамули иқтидори муслиминро надоранд.
« Шайх Ғози Ҳанинӣ » раиси ҳайати уманои маҷмаъи уламои мусуамон таъкид кард ки силоҳи муқовимат дар Лубнон на танҳо силоҳи Ҳизбуллоҳ ё силоҳи шиаён , балки силоҳи ҳама Лубнон аст ва ба рағми ҳамаи фишорҳо , аз он даст нахоҳем кашид . « Ҳанинӣ » афзӯд : « ба ҳеҷ мақоми лубнонӣ , чӣ раиси ҷумҳӯр , нахуствазир , вазир ё намояндаи Маҷлис , иҷоза нахоҳем дод ки тасмиме барои хориҷ кардан ё халъи силоҳи муқовимат бигирад . »
Ҳазорон нафар аз ҳомиёни Фаластин дар шаҳрҳои бузурги Аврупо ( Порис , Стокголму Лондон ) барои таваққуфи ҳамалоти мудовими Исроил ба навори Ғазза ба хиёбонҳо омаданд ва ин ҳамалотро « наслкушӣ » донистанд .
Jean-Luc Mélenchon раҳбари ҳизби чапи Фаронса таслимнопазир ( LFI ) рӯзи шанбе гуфт ки оппозисюни тарҳеро дар порлумон ироа карда ва хостори истизоҳи Эммануэл Макрун раиси ҷумҳӯрии ин кишвар шуда аст . Мелечон дар як конфаронси хабарӣ дар шаҳри Лайл гуфт : Макрон бояд баравад .
Иҷтимои бузурги мелодт Алнабӣ ( с ) дар Покистон иҷтимои бузурги гиромидошти мелоди ҳазрати Муҳаммади Мустафо ( с ) бо ҳадафи намоиши ваҳдату инсиҷоми исломӣ рузи шанбе дар шаҳрҳои мухталифи Покистони баргузор шуд . Мардуми Покистон дар ин иҷтимои бузург , иттиҳоду якпорчагии мусалмононро намоиш гузоштанд .
Мария Захарова сухангӯи Вазорати умӯри хориҷаи Русия эълом кард ки кишварҳои иттиҳодияи Аврупо дар масири хатарноки нобӯдии худ қарор доранд. Захарова ҳамчунин аврупоеҳоро ба олӯда шудан ба « бемории нобаробарии нажодӣ ва назизм » муттаҳам кард ва ба нигаришҳои табъизомез онҳо бар асоси миллияти ишора кард . Вай гуфт : Онҳо дар ҳоли ҷудосозӣ ва тақсими кишварҳо , мардум ва гуруҳҳои қавмӣ ҳастанд ва аз моделии пайравӣ мекунанд ки тавассути масъӯли собиқи сиёсати хориҷии иттиҳодияи Аврупо , баён шудааст .
Ҳафтаномаи Ниюзвик навишт : Назарсанҷии ҷадид ( ActiVote , ) нишон медиҳад ки холиси маҳбӯбияти Трамп аз 22 дарсад дар моҳи август ( мурдод ) ба 14 дарсад дар моҳи сентябр ( шаҳривар ) расида аст . Ин арқоми коҳиши ҳашт дарсадиро дар маҳбӯбияти Трамп назди қишрӣ аз ҷомеъаи нишон медиҳад ки нақши муҳиммӣ дар интихобот доранд . Дар интихоботи раёсати Ҷумҳурии 2024 , Трамп тавонист 63 дарсад аз орои райдиҳандагони рӯстоиро касб кунад . Бар асоси натоиҷи назарсанҷӣ ( VoteCast ) хабаргузории Ассошиатед Пресс , дар интихоботи соли 2020 милодӣ , Трамп тавонист 60 дарсад дар байни рӯстоиён рай ҷамъ кунад .
Вазорати амнияти умумии Кареяи шимолӣ ва Вазорати кишвари Русия тавофуқӣ барои густариши ҳамкорӣ дар ҳавзаҳои интизомӣ ва амнияти умумии барасоси муқобила бо ҷароими созмонёфтаи байниалмилалӣ ва ташдиди ҳамоҳангиҳои марзӣ имзо карданд .
