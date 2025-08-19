Исроил қасди ирсоли кӯмакҳои фаврӣ ба Судони Ҷанубиро дорад

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(ъ) - Абна - режими Исроил эълом кард, ки қасд дорад кӯмакҳои ҷадиде ба Судони Ҷанубӣ ирсол кунад; кишваре, ки бархе гузоришҳои расонаӣ аз он ба унвони яке аз мақосиди эҳтимолӣ барои интиқоли иҷбории фаластиниён аз Навори Ғазза ёд кардаанд.
Вазорати хориҷаи режими Исроил дар баёнияе, ки радиои артиши ин режим мунташир кард, гуфт: «Исроил дар пайи шуюъи вабо аз сентябри соли 2024, кӯмакҳои фаврии инсонӣ ба Судони Ҷанубӣ ироа хоҳад дод».
Расонаи расмии ин режим низ гузориш дод, ки Исроил тасмим гирифтааст кӯмакҳои инсонии фаврӣ шомили таҷҳизоти пизишкӣ, дастгоҳҳои тасфияи об ва бастаҳои ғизоиро таҳти назорати «Гедеон Саар» вазири хориҷаи Исроил ба Судони Ҷанубӣ ирсол кунад.
Ин иқдом дар ҳоле сурат мегирад, ки режими Исроил аз 2 марти гузашта ҳамаи гузаргоҳҳои мунтаҳӣ ба Ғаззаро баста ва монеъи вуруди ҳар гуна кӯмаки инсонӣ шудааст; иқдоме, ки боис шудааст қатӣ дар ин минтақа эҷод шавад, дар ҳоле ки кӯмакҳои кӯмакрасонӣ дар марзҳо анбошта мондаанд ва танҳо миқдори андаке аз кӯмакҳо иҷозаи вуруд пайдо карда, ки ҳатто ҳадди ақали ниёзҳои фаластиниёнро бароварда намекунад.
Як ҳафта пеш, бархе гузоришҳои расонаҳои байналмилалӣ фош карданд, ки давлати Судони Ҷанубӣ ба таври аввалия бо дархости режими Исроил барои пазириши фаластиниёни Ғазза дар хоки худ мувофиқат кардааст; тавофуқе, ки дар ивази дарёфти сармоягузориҳои Исроилӣ сурат мегирифт. Аммо давлати Судони Ҷанубӣ фавран ин иддаъоро такзиб ва эълом кард чунин тавофуқе асосан вуҷуд надорад.
Дар ҳамин замина, «Шарен Ҳаскел» муовини вазири хориҷаи режими Исроил ҳафтаи гузашта ба Ҷубо сафар кард ва бо «Салва Кир» раисҷумҳури Судони Ҷанубӣ дидор дошт. Ҳамчунин «Монти Самая Кумба» вазири хориҷаи Судони Ҷанубӣ дар 29 июли гузашта ба Қудс сафар карда ва бо Гедеон Саар дидор кард. Ӯ дар ин сафар ба шаҳракҳои Исроилӣ дар шимоли соҳили бохтарии ишғолӣ низ сар зад.
Аз сӯи дигар, ҳамлаҳо ва муҳосираи режими Исроил аз 7 октябри соли 2023 то кунун ба шаҳодати 61 ҳазору 944 фаластинӣ ва захмӣ шудани 155 ҳазору 886 нафар – умдатан занон ва кӯдакон – анҷомидааст. Ҳамчунин беш аз 9 ҳазор нафар мафқуд ва садҳо ҳазор нафар овора шуданд ва қатӣ ҷони 258 нафар – аз ҷумла 110 кӯдакро – гирифтааст.
Судони Ҷанубӣ, ки дар соли 2011 аз Судон ҷудо шуд, ҳамчунон даргири бесуботӣ аст. Ҷанги дохилии ин кишвар байни солҳои 2013 то 2018 миёни ҳаводорони «Салва Кир» раисҷумҳури Судони Ҷанубӣ ва рақибаш «Риак Машар» боис ба кушта шудани ҳудуди 400 ҳазор нафар ва оворагии 4 миллион тан шуд.
Your Comment