Артиши Исроил барои ҳалли мушкили камбуди нерӯ аз яҳудиёни хориҷӣ кумак мехоҳад

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(ъ) - Абна -, манбаъҳои режими саҳюнистӣ ошкор карданд, ки артиши ин режим барои ҳалли бӯҳрони камбуди нерӯҳои низомӣ ва нерӯҳои захира ба истихдоми яҳудиёни кишварҳои хориҷӣ рӯ овардааст. Ин дар ҳолест, ки сохтори сиёсии ин режим тасмим ба ишғоли шаҳри Ғазза гирифтааст.
Шабакаи ҳафти телевизиони режими саҳюнистӣ имрӯз ошкор кард, ки артиши Исроил бо таваҷҷуҳ ба камбуди ҷиддии нерӯи низомӣ, дар ҳоли баррасии ҷазби яҳудиёни кишварҳои хориҷӣ барои муҳоҷират ба сарзаминҳои ишғолӣ ва истихдом дар артиш дар ивази дарёфти ҳуқуқ бо маболиғи қобили таваҷҷуҳ аст.
Ин иқдом пас аз он сурат мегирад, ки кобинаи режими саҳюнистӣ тасмим ба ишғоли комили шаҳри Ғазза гирифтааст; дар ҳоле ки бӯҳрони дохилӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ дар хусуси қонуни хидмати сарбозии иҷборӣ рӯ ба афзоиш аст ва аҳзоби ҳириди (ортодокси ифротӣ) аз ирсоли нерӯҳои ҳириди ба хидмати сарбозӣ имтиноъ мекунанд.
Ба гузориши ин расонаи саҳюнистӣ, бар асоси омори бахши манобеъи инсонӣ, камбуди нерӯи инсонии артиши режими саҳюнистӣ дар ҳоли ҳозир байни 10 то 12 ҳазор тахмин зада мешавад. Ба ҳамин манзур артиш бо таваҷҷуҳ ба имтиноъи ҳиридиҳо аз рафтан ба ҷанг дар талош аст то роҳкорҳои ҷадидеро барои тақвияти фаврии нерӯҳои низомӣ баррасӣ кунад.
Шабакаи ҳафти телевизиони режими саҳюнистӣ дар ҳамин иртибот ба нақл аз хабаргузории расмии артиш навишт, ки мақомоти низомӣ ва амниятӣ дар ҳоли барномарезӣ барои тадвини тарҳе барои тақвияти нерӯҳои низомӣ ҳастанд, ки ба таври хос яҳудиёни ҷавони 18 то 25-солаи Иёлоти Муттаҳида ва Фаронсаро ҳадаф қарор медиҳад ва онҳоро ташвиқ мекунад бо муҳоҷират ба сарзаминҳои ишғолӣ барои як давраи чандсола дар артиш сабти ном кунанд.
Тибқи гузориши мунташиршуда, баръовардҳо нишон медиҳад, ки артиши режими саҳюнистӣ дар ҳоли ҳозир зарфияти ҷазби 10 ҳазор нерӯ дар сол аз миёни яҳудиёни хориҷӣ дорад. Бо ин ҳол, онҳо ҳадафи аввалияи худро истихдоми 600 то 700 нерӯ дар сол аз миёни муҳоҷирони яҳудӣ таъйин кардаанд.
Тибқи гуфтаи артиши Исроил, ин тасмим ҳанӯз дар марҳалаҳои аввали баррасӣ ва тадвин қарор дорад.
Дар ҳамин ҳол, бархе аз мақомоти аршад тасриҳ карданд, ки ҷалби таваҷҷуҳи эҳсосоти яҳудиёни диаспора мумкин аст роҳе барои тақвияти сафҳо ва кумак ба коҳиши камбуди нерӯи низомӣ бошад.
Қобили зикр аст, ки дар ҳоле артиши режими саҳюнистӣ барои истихдоми яҳудиёни хориҷӣ рӯ овардааст, ки бо гузашти наздик ба ду сол аз ҷанги Ғазза, камбуди ҷиддии низомиён ва нерӯҳои захира дар канори фарсудагии таҷҳизоти ҷангӣ беш аз пеш артишро гирифтори чолиш кардааст.
Ин мавзуъ дар ҳолест, ки кобинаи режими саҳюнистӣ бо ҳадафи ҳифзи бақои сиёсии худ дар қудрат ба густариши ҷанг дар Ғазза рӯ оварда ва тасмим ба ишғоли комили шаҳри Ғазза гирифтааст.
