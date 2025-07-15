Ироқ имсол аз 5 миллион зоири хориҷии Арбаин истиқбол мекунад

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ Абдуламири Шаммарӣ, вазири кишвари Ироқ дар нишасти хабарии вазирони кишвари Эрон, Ироқ ва Покистон гуфт: 5 миллион зоири ғайриироқӣ барои зиёрати Арбаин вориди кишвари Ироқ мешаванд, ки барои хидматрасонӣ ба зуввор кумитаҳое ташкил додем.
Шаммарӣ дар Теҳрон гуфт: Ҳамон тавре ки медонед зиёрати Арбаин зиёрати бисёр муҳимме аст, умури иҷроии худамонро ба сурати зудҳангом барои тасҳили зоирони Арбаин дар бахши тасҳилоти зуввор ва масоили амниятӣ анҷом додаем.
Вай идома дод: Дар нишасти имрӯз, ки ба мизбонии вазири кишвари Эрон баргузор шуд, тасмимоти бисёр хубе иттихоз шуд, иншоаллоҳ ин тасмимот аз Теҳрон, маркази Ҷумҳурии Исломии Эрон эълом хоҳад шуд.
Вазири кишвари Ироқ бо баёни ин ки 5 миллион зоири ғайриироқӣ барои зиёрати Арбаин вориди кишвари Ироқ мешаванд, унвон кард: 5 миллион зоир адади бисёр муҳимме аст ва ҳамаи онҳо ниёзманд хидмоти мутаъаддид назири тағзия ва искон доранд. Барои хидматрасонӣ ба зуввор кумитаҳое ташкил додем ва аз Ҷумҳурии Исломии Эрон низ намояндагоне барои пайгирии умури зуввор муаррифӣ шудаанд, ки иншоаллоҳ иблоғ хоҳад шуд.
Шаммарӣ изҳор кард: Зуввори Арбаин мутобиқи муқаррарот ба кишвари мо меоянд ва бо саъи сидр мизбони онҳо хоҳем буд, умедворем имсол зиёрати Арбаин нисбат ба солҳои қабл мутафовиттар ва беҳтар баргузор шавад.
Гуфтанӣ аст вазири кишвари Ироқ субҳи имрӯз ба Теҳрон сафар ва қабл аз ин нишаст, бо Искандари Муъминӣ, ҳамтои эронии худ дидор ва гуфтугӯ кард.
