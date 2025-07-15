Пешбинии ҳузури 42 ҳазор зоири гулистонӣ дар пиёдаравии Арбаин имсол

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) ـ Абна ـ «Муҳаммад Ҳамидӣ» муовини сиёсӣ, амниятӣ ва иҷтимоии стандари Гулистон имрӯз душанбе, 23 тир 1404 дар гуфтугӯе изҳор кард: Устони Гулистон бо ташкили кумитаҳои Арбаин омодагии комил барои эъзоми зоирони Арбаини Ҳусайнӣро дорад. Вай бо ишора ба ташкили 19 кумитаи тахассусӣ дар ҳавзаҳои мухталиф аз ҷумла пуштибонӣ, ҳамлу нақл, таъмини маволид, сабти ном, гумрукӣ, фарҳангӣ, иҷтимоӣ ва дармонӣ, афзуд: Ин кумитаҳо бо ҷиддият дар ҳоли анҷоми вазоифи худ ҳастанд ва талош мекунанд то зоирон бо камтарин мушкил ва дар осоиши комил ба зиёрати отабот олиёт мушарраф шаванд. Ҳамидӣ идома дод: Дар соли гузашта 42 ҳазор нафар аз устони Гулистон дар роҳпаймоии Арбаин ширкат карданд ва пешбинӣ мешавад, ки имсол низ ҳамин теъдод ширкат кунанд.
Муовини сиёсӣ, амниятӣ ва иҷтимоии стандари Гулистон бо ишора ба барпоии 29 мӯкаби хидмат расон аз устони Гулистон ба зоирони Арбаини Ҳусайнӣ дар соли гузашта, гуфт: Имсол ин теъдод ба 30 мӯкаб афзоиш ёфтааст, ки 28 мӯкаб дар Ироқ ва 2 мӯкаб низ дар марз мустақар хоҳанд шуд то ба зоирон хидматрасонӣ кунанд. Вай бо таъкид бар аҳмияти сабти номи қонунӣ ва доштани мадорики муътабар барои сафар ба Ироқ, аз зоирон хост то аз тариқи сомонаи Самаҳ иқдом ба сабти ном карда ва масири сафари худро ба сурати қонунӣ интихоб кунанд. Ҳамидӣ ҳамчунин аз ҳамоҳангиҳои лозим барои таъмини об ва соири маволиди зоирон дар тӯли масир хабар дод ва афзуд: Бо таваҷҷуҳ ба шароити хоси обу ҳавоӣ ва гармии ҳаво, пешбиниҳои лозим барои таъмини об ва соири ниёзҳои зоирон анҷом шудааст. Муовини сиёсӣ, амниятӣ ва иҷтимоии стандари Гулистон бо ишора ба аҳмияти конгресси азими Арбаин ба унвони намоде аз инсиҷом ва муқовамат, гуфт: Арбаин фурсатест то паёми инсиҷом ва муқоваматро ба душманон мухобира кунем. Вай изъон кард: Фалсафаи қиёми Ошуро, муқовамат ва истодагӣ дар муқобили ботил буд ва мо низ дар тӯли таърих ҳамеша дар баробари зулму ситам истодагӣ кардаем ва ин муқовамат идома хоҳад дошт.
342/
Your Comment