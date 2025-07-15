Вилоятӣ: Ғанисозӣ хатти сурхи Эрон аст

Ба гузориши хабаргузории байналмилалии Аҳли Байт(а) – Абна – «Алиакбар Вилоятӣ» мушовири мақоми муаззами раҳбарӣ дар умури байналмилал дар дидори «Сайид Муҳсин Нақвӣ» вазири кишвари Покистон, зимни ибрози хурсандӣ аз ин мулоқот, равобити Эрон ва Покистонро амиқ, решадор ва бародарӣ тавсиф ва бар таҳким ва густариши ҳамкориҳои дуҷониба таъкид кард. Дар ин дидор, паёми нахуствазир ва раиси ситоди артиши Покистон барои тақдим ба маҳзари мубораки мақоми муаззами раҳбарӣ, тавассути вазири кишвари Покистон ба Вилоятӣ таслим шуд.
Ду тараф зимни изҳори ризоят аз раванди рӯ ба рушди равобити дуҷониба, бар аҳмияти ҳамкориҳои густурдатар дар заминаҳои мухталиф таъкид карданд. Вилоятӣ бо ишора ба таҳаввулоти минтақа, бахусус ҷиноёт ва иқдомоти таҷовузкоронаи режими саҳюнистӣ бо ҳимояти Амрико алайҳи Эрон ва низ ҷиноёти ин режим дар Ғазза, бар лузуми ҳамфикрӣ ва иттиҳоди кишварҳои исломӣ дар баробари ин иқдомоти ғайриқонунӣ таъкид кард. Вазири кишвари Покистон низ бо маҳкумияти ҳамлаҳо ва таҷовузоти режими саҳюнистӣ ва Амрико ба хоки Ҷумҳурии Исломии Эрон, ҳимояти худ аз мавозеи Эронро эълом кард. Дар хусуси ҳамкории сеҷониба байни Эрон, Покистон ва Ироқ дар заминаи баргузории маросими Арбаин, ду тараф зимни истиқбол аз ин мавзӯъ, бар лузуми тақвияти ҳамоҳангиҳо таъкид карданд. Вилоятӣ бо ишора ба ҳузури пуршӯри зоирони покистонӣ дар маросими Арбаин, гуфт: «Мардуми мусалмони Покистон аз тариқи Эрон ба Ироқ сафар карда ва дар ин маросими азим ширкат мекунанд; ин кор, илова бар расмият додан ба раванди ҳамкорӣ, метавонад муқаддимае барои таомулоти густурдатар миёни се кишвар бошад.»
Мушовири мақоми муаззами раҳбарӣ дар умури байналмилал дар бахше аз суханони худ бо ишора ба таърихи муборизоти мардуми Ҳинд алайҳи истиъмори Англис гуфт: «Мо муътақидем, ки мусалмонон нақши асосӣ дар озодии Ҳинд аз истиъмор доштанд. Мақоми муаззами раҳбарӣ низ пеш аз инқилоб китобе дар ҳамин замина таълиф ва мунташир кардаанд.» Вай дар идома бо ишора ба вазъияти минтақаи Қафқоз ва Ҷумҳурии Озарбойҷон гуфт: «Шумо равобити наздике бо Озарбойҷон доред, аммо дар айн ҳол бояд таваҷҷуҳ дошт, ки ҳукумати Озарбойҷон иқдомоте анҷом медиҳад, ки бо дидгоҳҳои ҷаҳони ислом муғойир аст. Аз ҷумла метавон ба миёнҷигарӣ миёни Ҷӯлонӣ ва режими саҳюнистӣ ва ҳамчунин содироти нафт ба Исроил дар авҷи ҷиноёти ин режим алайҳи мардуми мазлуми Фаластин ишора кард. Шумо метавонед аз онҳо бипурсед, ки ин иқдомоти муғойир бо дидгоҳи мусалмонон ва кишварҳои исломӣ чаро анҷом мешавад?» Мушовири мақоми муаззами раҳбарӣ ҳамчунин дар бораи эҳтимоли музокира бо Амрико гуфт: «Мо бо музокирае, ки бидуни пешшарт ва ҳифзи хатҳои сурхи Ҷумҳурии Исломӣ бошад мухолифате надорем. Онҳо мегӯянд, ки Эрон бояд аз ғанисозӣ даст бикашад, дар ҳоле ки ин масъала аз хатҳои сурхи мост ва агар қарор бошад музокира ба таваққуфи ғанисозӣ манут шавад, қатъан чунин музокирае анҷом нахоҳад шуд.» Вай дар идома суханони раисиҷумҳури Амрикоро «мутаноқиз ва ғайриқобили эътимод» тавсиф кард.
