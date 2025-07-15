Пуштибонии беш аз 1000 бонуи фаъоли ироқӣ аз фатвои таърихии мароҷеъи тақлид

Ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) – Абно – беш аз 1000 бонуи фаъоли ироқӣ, аз ҷумла устодон, пизишкон ва фаъолони меҳвари муқовимат, пуштибонии қотеъи худро аз фатвои мароҷеъи изоми тақлид مبنی بر ҳукми муҳориб будани таҳдидкунандагони раҳбари муаззами инқилоби исломии Эрон эълом карданд.
Иштироккунандагон зимни имзои баёнияи электронии «Иннӣ салам лиман салламкум ва ҳарб лиман ҳарабкум» ва таъйиди фатвоҳои мароҷеъ ва уламо ва бузургони шиа, ба хусус мароҷеъи Ироқ, таҳдидоти душмани саҳюнистӣ-амрикоӣ алайҳи Имом Хоманеиро маҳкум ва тақбиҳ намуданд.
Дар бахше аз ин баёния омадааст: "Бар асоси эъломи марҷиъияти динӣ, имрӯз ҳар касе, ки раҳбар ё марҷиъи исломиро ба қасди осеб расонидан ба уммати исломӣ ва ҳокимияти ислом, таҳдид ё мавриди ҳамла қарор диҳад, тибқи қонуни исломӣ муҳориб маҳсуб мешавад ва ҳамкорӣ ё пуштибонии мусалмонон ё давлатҳои онҳо аз ин афрод мамнуъ аст. Аз мусалмонони саросари ҷаҳон мехоҳем ин душманонро аз бузургии хатои худ огоҳ созанд ва ононро аз аъмоли худ пушаймон кунанд. Ҳар касе, ки дар ин масир мутаҳаммили сахтӣ ё хасорат шавад, иншоаллоҳ подоши муҷоҳиди роҳи Худоро дарёфт хоҳад кард."
