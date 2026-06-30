Ҳамас дар бораи хомӯшии кишварҳои араб дар муқобили наслкушӣ дар Ғазза ҳушдор дод

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна» ба нақл аз агентҳои хабарӣ «Шиҳоб», Ҳозим Қосим эълом кард, ки духтари хурдсоле шоми душанбе дар натиҷаи ҳамлаи ҷангандаҳои режими Исроил ба чодарҳои оварагони Хон Юнис шаҳид шудааст.
Вай афзуд, ки ин кӯдак ба даҳҳан ҳазор кӯдак пайваст, ки дар натиҷаи бомбаборон, гуруснагӣ, маҳрумият аз табобат ва оқибатҳои ҷанг ҷони худро аз даст додаанд.
Сухангӯи Ҳамас инчунин бо интиқод аз хомӯшии ҷомеаи ҷаҳонӣ, кишварҳои узви Иттиҳодияи Араб, ҳизбҳо, парламентҳо, уламо ва хабаргони кишварҳои араб ҳушдор дод, ки ин тарафҳо дар муқобили таҳаввулоти Ғазза ҳеҷ амали муассир анҷом надодаанд.
Қосим дар охир инчунин нисбат ба амалиёти сохтори худидоракунии Фаластин интиқод кард ва гуфт, ки ин сохтор дар Ромаллоҳ нисбат ба рӯйдодҳои Ғазза бетараф будааст.
Your Comment