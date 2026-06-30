Кобӣ задани «Катс» бар тӯбли ҷанг бо Эрон ва таҳдид ба бомбабории Зоҳия

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», Исроил Катс, вазири ҷанги режими сионистӣ, ба мавқеъгирии душманона алайҳи Эрон пардохт.
Вай даъво кард: «Агар Эрон ба Исроил ҳамла кунад ё Трамп музокиротро бенатиҷа бидонад, ҷанг бо Эрон дубора оташ мегирад».
Катс дар ҷамъомади хабарнигорон даъво кард: «Ба артиш дастур додаам, ки барои амалиёти “Кабуду Сафед” дар Эрон омода шаванд ва ин метавонад ҳамон фардо рух диҳад».
Вай даъво кард: «Муодила ҳанӯз барқарор аст; ҳар ҳамлае ба сӯйи шимол ё шаҳракҳои марзӣ, фавран бо бомбабории Зоҳияи ҷанубии Бейрут ҳамроҳ хоҳад буд. Агар Ҳизбуллоҳ ҳамлае ба шимоли Исроил анҷом диҳад, Зоҳия ҳадаф қарор мегирад».
Вазири ҷанги режими сионистӣ инчунин даъво кард: «Ман бо фармондеҳи қароргоҳи марказии артиши Амрико мувофиқат кардам, ки аз минтақаҳои амниятии Лубнон, Сурия ва Ғазза ақибнишинӣ накунем. То замоне, ки Ҳизбуллоҳ халъи силоҳ нашавад, ҳеҷ ақибнишинии дигаре фаротар аз ду минтақаи озмоишӣ дар ҷануби Лубнон анҷом дода нахоҳад шуд. Баъди маҳдудиятҳои Амрико, ба сӯйи нақшаи ивазкунанда рафтем, ки ҳамон чуқур кардани минтақаи “хати зард” дар ҷануби Лубнон аст. Сарбозони артиши Лубнон ба таври ногаҳонӣ ба ҳамла алайҳи Ҳизбуллоҳ рӯй нахоҳанд овард ва ҳузури артиши Исроил дар Лубнон дарозмуддат хоҳад буд».
Your Comment