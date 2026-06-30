Ню Йорк Таймз: Чаро амрикоиҳо дигар Трампро дӯст намедоранд?

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», рӯзномаи амрикоии Ню Йорк Таймз дар мақолае навишт, ки камтар аз ду сол пас аз бозгашти Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, ба Кохи Сафед, ӯ бо коҳиши назарраси маҳбубияти худ мувоҷеҳ шудааст. Баъзе доғҳо дар маҳфилҳои сиёсии ин кишвар бар он ақидаанд, ки таҳаррукоти сиёсӣ ва фарҳангие, ки пирӯзии ӯ дар интихоботи 2024-ро ҳамроҳӣ мекард, рӯ ба таназзул ниҳодааст ва бисёре аз онҳое, ки ба ӯ раъй додаанд, аз амалиёти ӯ ноумед шудаанд.
Дэвид Уоллес-Уэллс, нависандаи ин мақола, бар он аст, ки эҷоди корзори бо номи «Лоиҳаи MAGA» («Амрикоро дубора бузург кунем») дар ин солҳо дер намонд ва ҳатто кишвар шоҳиди таҳаввули баръаксе буд, ки саҳнаро ба нуқтае мухталиф бозгардонд.
Нависанда меафзояд, ки муҳофизакорон ва ҳомиёни Трамп пас аз интихобот бар ин боваранд, ки кишвар вориди марҳилаи нав шудааст, ки меҳвари он хотима ба сиёсатҳои гуногунӣ ва баробарӣ, ташидди муҳоҷират ва эҳёи арзишҳои ифротӣ аст, аммо ин ривоят бо афзоиши бӯҳронҳои сиёсӣ ва иқтисодӣ, тадриҷан дурахши худро аз даст дод.
Трамп дастовардҳои худро пас аз интихобот аз даст дод. Сиёсатҳои иқтисодии ӯ, махсусан боҷҳо, боиси мавҷи нави таваррум шуд ва лоиҳаи ӯ барои ислоҳи дастгоҳи давлатӣ ноком шуд ва корзори сахти ӯ алайҳи муҳоҷирон дар шаҳрҳои Амрико вокунишҳои васеъро барангехт.
Норозигии умумӣ
Ню Йорк Таймз барои шарҳи коҳиши маҳбубияти Трамп ба якчанд нишондиҳанда, аз ҷумла коҳиши суръати тасвиби ӯ ба пасттарин сатҳҳо, истинод мекунад. Дар ин шароит демократҳо фурсати воқеии баргирифтани Сенатро пайдо кардаанд. Илова бар ин, норозигии умумие, ки пас аз ҷанг бо Эрон ва анҷоми он, ки нависанда онро «тахқиромез» тавсиф мекунад, алайҳи Трамп ба вуҷуд омадааст.
Нависанда меафзояд, ки амалиёти низомии Амрико дар хориҷа, тасвири Трампро ҳамчун раисиҷумҳуре, ки мухолифи ҷангҳост, заиф кард, ва боиси боло рафтани нархи нафт шуд ва ҷанбаҳое аз шикастани қудрати Амрикоро ошкор сохт.
Ню Йорк Таймз таъкид мекунад, ки коҳиши маҳбубияти Трамп танҳо ба интихобкунандагони мустақил маҳдуд нашуд, балки гурӯҳҳоеро низ дар бар гирифт, ки ҷумҳурихоҳон онҳоро асоси ояндаи ҷунбиши MAGA медонистанд. Маҳбубияти Трамп дар миёни ҷавонон дар баъзе назарсанҷиҳо то 50% коҳиш ёфтааст. Маҳбубияти Трамп инчунин дар миёни амрикоиҳои сиёҳпӯст ва лотинӣ ва ҳатто дар миёни табақаи коргари сафедпӯст, ки пойгоҳи интихоботии анъанавии ӯро ташкил медоданд, ба таври назаррас коҳиш ёфтааст.
Нависанда дар охир хулоса мекунад, ки интихобот ва пирӯзиҳои ҳизбӣ ҳатман инъикоскунандаи таҳаввулоти решагӣ дар ҳувияти ҷомеаи Амрико нест ва бисёре дар ин бовар, ки пирӯзии Трамп ба маънои тағйири доимӣ дар масири кишвар аст, муболиға кардаанд.
Your Comment