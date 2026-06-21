Тибқи хабаргузории «Абна», Такер Карлсон, муҷрӣ ва шарҳдиҳандаи шинохтаи амрикоӣ, дар изҳороти худ дар бораи коршканӣ (саботаж)-и режими сиёнистӣ дар ёддошти тафоҳуми ахир миёни Эрону Амрико гуфт, ки Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико, хуб медонад, ки танҳо тарафе, ки метавонад монеи дастёбӣ ба созиш бо Эрон шавад, Конгресси Амрико нест, балки ҳукумати Исроил аст .
Вай афзуд: «Ҳамчуноне ки Исроил дар мавориди мутааддид дар гузашта низ коршканӣ кардааст, кӯшиш хоҳад кард раванди созишро ихтилол карда ва монеи ниҳоӣ шудани он гардад» .
Ин изҳорот дар ҳоле баён мешавад, ки имрӯз нахустин нишасти ихтисосӣ ва техникии байни Эрону Амрико ва бо миёнҷигарии Покистон қарор аст дар Швейтсария баргузор шавад.
Вай рӯзи панҷшанбе низ дар таҳлили худ ёддошти тафоҳуми Эрону Амрикоро бо буҳрони Суэз дар соли 1956 муқоиса карда, гуфт: «Рӯзи ҷумъа, Иёлоти Муттаҳида расман қабул кард, ки Эрон бозигари муайянкунанда аст ва ҳамин, ҳама чизро тағйир медиҳад» .
Карлсон бо ишора ба ёддошти тафоҳуми ахири Эрону Амрико таъкид кард: «Аммо бо ин созиш, Иёлоти Муттаҳида нишон дод, ки бо вуҷуди бархурдорӣ аз беҳтарин, бузургтарин ва пурҳазинатарин артиши ҷаҳон, қудрати низомии зарурӣ барои таҳмили иродаи худ ба сивучаҳорумин иқтисоди бузурги ҷаҳонро дар ихтиёр надорад» .
Ин муҷрии амрикоӣ дар ниҳоят ин паёмро ба таври возеҳ ироа кард, ки ҳамчуноне ки буҳрони Суэз ғуруби империяи Бритониёро ошкор сохт, ин ёддошти тафоҳум низ зуволи империяи Амрикоро ба намоиш гузоштааст .
Your Comment