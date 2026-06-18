Ривояти Шаҳбоз Шариф аз имзои ёддошти тафоҳуми Исломобод

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна» ба нақл аз шабакаи «Ал-Ҷазира», Шаҳбоз Шариф бо ишора ба нақши Исломобод дар ин раванд гуфт: «Раисҷумҳурони Амрико ва Эрон ёддошти тафоҳумро ҳамон тавре, ки ман ҳамчун миёнҷӣ тасвиб карда будам, имзо карданд».
Сарвазири Покистон инчунин таъкид кард, ки ёддошти тафоҳуми Исломобод фавран ба марҳилаи иҷро ворид хоҳад шуд.
Ба гуфтаи ӯ, дар қадами аввал, Эрон фавран Тангаи Ҳурмузро боз мекунад ва дар муқобил, Амрико низ ба таври мустақим муҳосираи баҳриро бекор мекунад.
Вай дар идома аз нақши Қатар дар пешбурди ин тавофуқ сипосгузорӣ кард ва гуфт: «Мехоҳам ба таври махсус аз талошҳои содиқона ва ширкати созандаи роҳбарии Қатар дар кӯмак ба дастёбӣ ба ин марҳила сипосгузорӣ кунам».
Сарвазири Покистон инчунин гуфт, ки содиқи Доналд Трамп ба дипломатия ва бартарӣ додани роҳҳои осоишта ба ӯ ба поён расидани ин низоъ кӯмак кардааст.
Your Comment