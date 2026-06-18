Қолибоф: Эрон ва Чин меҳвари блокҳои нави минтақавӣ хоҳанд буд

Ба гузориши агентӣ хабарии «Меҳр», Муҳаммад Боқир Қолибоф, раиси Маҷлиси Шӯрои Исломӣ ва намояндаи махсуси Эрон дар умури Чин, имрӯз субҳ (чоршанбе, 27-уми Хурдод / 17-уми июн) дар «нишасти ҳамфикрии намояндаи махсус дар умури Чин бо Палатаи савдои Эрон» ки бо ҳузури гурӯҳе аз намояндагони ташкилотҳо, аъзои комиссияи иқтисодии Палатаи савдо ва мудирони олии иқтисодии кишвар баргузор шуд, суханронӣ кард.
Қолибоф бо таъкид бар ҷойгоҳи имрӯзаи Ҷумҳурии Исломии Эрон дар арсаи ҷаҳонӣ гуфт: ман бовар дорам, ки Эрони исломӣ имрӯз ҳатто нисбат ба рӯзҳои нахустини пирӯзии инқилоб, дар ҷаҳон шинохтатар шудааст ва ҷаҳон пас аз 47 сол шоҳиди Эрони дигар буд. Кофист нигаҳе ба ҳодисаҳо ва тағйироти як соли гузашта, аз Хурдоди соли гузашта то Хурдоди имсол, биандозем, то бубинем, ки чӣ рӯйдодҳои бузурге дар дохил ва хориҷи кишвар ба вуқӯъ пайвастааст.
Вай афзуд: аммо имрӯз мо шоҳиди иззат, иқтидор ва ҷойгоҳи мутафовити Ҷумҳурии Исломии Эрон дар миёни миллатҳо ва давлатҳо ҳастем ва ин бузургтарин фурсати пеши рӯи мост.
Қолибоф бо баёни ин ки ҷойгоҳи Чин барои мо беназир аст, гуфт: Чин бояд бовар кунад ва хоҳад кард, ки мо танҳо мизоҷ ё ҳамтои тиҷоратӣ нестем, балки шарике ба тамоми маъно ҳастем.
Вай афзуд: бо назардошти шароити минтақа, дӯстон бодиққат гуфтанд, ки мо ниёз ба ташаккули блокҳои нав (эътилофҳои минтақавӣ) дорем, албатта ин блокҳо то андозае низ ташаккул ёфтаанд ва дар ҳар блоке, ки дар оянда ташаккул ёбад, ду кишвари Эрон ва Чин дар он ҳузури қатъӣ хоҳанд дошт ва меҳвари ин блокбандӣҳо хоҳанд буд.
Your Comment