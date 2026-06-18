Ёддошти тафоҳум ба имзои раисҷумҳурони Эрон ва Амрико расид

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Исмоил Бақоӣ, сухангӯи Вазорати умури хориҷаи кишвари мо, дар мусоҳибаи телевизионӣ гуфт: то ҳол нақшаи мо тағйир наёфтааст ва нишасти Швейтсария ҳамчунон баргузор хоҳад шуд.
Вай афзуд: дар мавриди тарзи имзои матни ёддошти тафоҳум, ғояҳои нав пешниҳод шудааст, ки яке аз ғояҳо ин аст, ки матн аз ҷониби раисҷумҳурони ду кишвар имзо шавад ва мо инро баррасӣ мекунем ва аз ҷиҳатҳое чунин чиз имкон дорад, ки беҳтар низ бошад.
Сухангӯи Вазорати умури хориҷа бо баёни ин ки нишасти Швейтсария ба қувваи худ боқӣ аст ва оғози музокирот барои созишномаи баъдӣ хоҳад буд, дар посух ба ин суол, ки агар раисҷумҳурони ду кишвар бихоҳанд ин матнро имзо кунанд, чӣ гуна имзо хоҳанд кард – оё аз роҳи дур хоҳад буд ё ҳузурӣ – гуфт: ҳамон тавре ки гуфтам, ғояҳо барои он ки матн аз ҷониби раисҷумҳурони ду кишвар ба имзо бирасад, пешниҳод шудааст ва ин ғояҳо дар ҳоли баррасӣ ҳастанд ва агар ба натиҷа бирасад, ин имзо аз роҳи дур хоҳад буд.
Бақоӣ тасреҳ кард: ҳоло ки бо шумо суҳбат мекунам, ман тахмин мезанам, ки матн расман ба имзои раисҷумҳурони ду киشвар расида бошад. Бомдоди панҷшанбеи 28-уми Хурдод (18 июн) бояд имзо мешуд, ман тахмин мезанам, ки имзо шуда бошад.
Вай инчунин дар посух ба суоле дар бораи он ки чӣ тадбирҳо барои он ки амрикоиҳо аз нишасти Швейтсария барои намоиш истифода накунанд, пешбинӣ шудааст, хотирнишон кард: ҳама мулоҳизаҳо дар ин замина мавриди назар ҳастанд ва кӯшиш мекунем, ки ин нишаст бе ҳошияҳои ғайризарурӣ баргузор шавад.
Бақоӣ инчунин дар посух ба суоле дар бораи матни ёддошти тафоҳуми Исломобод ва матнҳое, ки дар рӯзҳои охир аз ҷониби баъзе расонаҳо, аз ҷумла расонаҳои ғарбӣ нашр шудаанд, гуфт: кам-беш дар ин чанд ҳафтаи охир, вобаста ба пешрафти гуфтугӯҳо, дар бораи матн дар мусоҳибаҳое, ки доштаем, шарҳ додаем. Ин матн тақрибан як ва ним саҳифа аст ва дорои 14 банд мебошад.
Your Comment