Ванс: Умедворем, ки дар парвандаи ҳастаии Эрон ва оташбаси Лубнон пешрафт ҳосил шавад

Тибқи хабаргузории «Абна» ба нақли шабакаи «Ал-Ҷазира», Ҷей Ди Ванс, муовини раиси ҷумҳурии Амрико эълом дошт, ки Лубнон ва Исроил хоҳони амният ҳастанд.
Вай гуфт: «Умедворем, ки дар парвандаи ҳастаии Эрон ва инчунин масъалаи оташбас дар Лубнон ба пешрафт даст ёбем» .
Ванс гуфт: «Ба сӯи Швейтсария равона ҳастам; ҳайати эронӣ низ ҳамин ҳозир ба он ҷо расидааст ва гуфтугӯҳо ба муддати ду рӯз идома хоҳад ёфт».
Шабакаи CNN низ дақиқае пеш эълом кард, ки Ванс пойгоҳи муштараки ҳавоии Эндрюзро ба сӯи Швейтсария тарк карда, то дар музокирот бо Эрон ширкат кунад .
Ин изҳороти Ванс дар ҳоле баён мешавад, ки созишномаи оташбаси якҷониба нест ва режими сиёнистӣ ҳанӯз ба вайрон кардани ин оташбас дар Лубнон идома медиҳад.
Your Comment