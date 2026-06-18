Трамп: Мо ёддошти тафоҳумро имзо кардем

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», мухбири пойгоҳи хабарӣ «Аксиос» ба нақл аз мақомоти амрикоӣ гузориш дод, ки ин кишвар ва Эрон имрӯз ёддошти тафоҳуми марбут ба поёни ҷангро ба таври электронӣ имзо кардаанд.
Аксиос инчунин эълом кард, ки ин ёддошти тафоҳум пас аз имзои электронӣ ба марҳилаи иҷро ворид шудааст.
Аксиос инчунин эълом кард, ки Трамп нусхае аз ёддошти тафоҳум бо Эронро шахсан дар рафти зиёфати шом бо «Эммануэл Макрон» раиси ҷумҳурии Фаронса дар Кохи Версай имзо кард ва тасвири созишномаи имзошуда низ барои Эрон ва кишварҳои миёнҷӣ ирсол шуд.
Як мақоми Кохи Сафед, ки ба номаш ишора нашуд, низ ба шабакаи Ал-Маядин гуфт, ки Амрико ва Эрон имшаб ёддошти тафоҳуми поёни ҷангро ба таври электронӣ имзо карданд ва ин созишнома ба марҳилаи иҷроӣ ворид шудааст.
Ҳамчунин агентӣ хабарии Рейтер ба нақл аз мақоми Кохи Сафед эълом кард, ки Трамп ёддошти тафоҳум бо Эронро имзо кард.
Your Comment