Интиқоди Трамп аз Нетанёҳу: беш аз ҳад шитобзон амал мекунад

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико дар гуфтугӯ бо рӯзномаи «Уол Стрит Джорнал» аввал бо таъриф аз Нетанёҳу, гуфт: «Албатта ӯ гоҳе беш аз ҳад шитобзон амал мекунад».
Раиси ҷумҳурии Амрико инчунин изҳор дошт, ки Нетанёҳу дар баъзе андозаҳои ҷанг, ҳадафҳои мухталиферо пайгирӣ мекардааст.
Ин изҳороти Трамп пас аз имзои ёддошти тафоҳум бо Эрон унвон шудааст.
Трамп ҳангоми хуруҷ аз Кохи Версай дар Фаронса бо тасдиқи имзои ин ёддошти тафоҳум гуфт, ки «ёддошти тафоҳум бо Эронро имзо кардам».
Your Comment