  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Интиқоди Трамп аз Нетанёҳу: беш аз ҳад шитобзон амал мекунад

18 Июн 2026 - 11:32
News ID: 1828754
Source: ABNA
Интиқоди Трамп аз Нетанёҳу: беш аз ҳад шитобзон амал мекунад

Раиси ҷумҳурии Амрико пас аз имзои ёддошти тафоҳум бо Эрон ва ба сабаби коршканӣҳои пай дар паи сарвазири режими сионистӣ, ба интиқоди ӯ пардохт ва ӯро шахси шитобкор хонд.

Ба гузориши агентӣ хабарии «Абна», Доналд Трамп, раиси ҷумҳурии Амрико дар гуфтугӯ бо рӯзномаи «Уол Стрит Джорнал» аввал бо таъриф аз Нетанёҳу, гуфт: «Албатта ӯ гоҳе беш аз ҳад шитобзон амал мекунад».

Раиси ҷумҳурии Амрико инчунин изҳор дошт, ки Нетанёҳу дар баъзе андозаҳои ҷанг, ҳадафҳои мухталиферо пайгирӣ мекардааст.

Ин изҳороти Трамп пас аз имзои ёддошти тафоҳум бо Эрон унвон шудааст.

Трамп ҳангоми хуруҷ аз Кохи Версай дар Фаронса бо тасдиқи имзои ин ёддошти тафоҳум гуфт, ки «ёддошти тафоҳум бо Эронро имзо кардам».

Your Comment

You are replying to: .
captcha