Эълони ҳамбастагии мароккашиҳо бо мардуми Фаластин дар солгарди «Накса»

Ба гузориши агентии хабарии Абно ба нақл аз Анодулии Туркия, ин ҷамъомад, ки ба муносибати панҷоҳу нуҳумин солгарди «Накса» (ишғоли Қудси Шарқӣ, соҳили ғарбӣ ва навори Ғазза) дар соли 1967 баргузор шуд, ба даъвати «Гурӯҳи амал барои Фаластин», ки як ниҳоди ғайридавлатӣ аст, баргузор шуд.
Ҷанги июни соли 1967, ки дар ҷаҳони араб ба «Накса» машҳур аст, ба ишғоли боқимондаи заминҳои фаластинӣ аз ҷониби режими сионистӣ ва инчунин ишғоли қисматҳое аз хоки Миср ва Сурия анҷомид.
Ба гузориши Анодулӣ, ширкаткунандагон дар ин ҷамъомад плакатҳое дар даст доштанд, ки бар рӯи баъзе аз онҳо навишта шуда буд: «Бо вуҷуди муқовимат, шикасте дар кор нест», «На ба мӯътадилсозӣ ва на ба шитоб» ва «Миллати Марокаш дар канори муқовимат ва алайҳи мӯътадилсозӣ бо Исроил аст».
Ҳозирин инчунин шорҳое аз қабили «Миллат хоҳони озодии Фаластин аст» ва «Зинда бод муқовимат, зинда бод Фаластин» сар доданд.
«Усс ар-Римол» раиси ҷунбиши «Тавҳид вал-Ислоҳ» дар Мағриб низ дар суханроние дар ин ҷамъомад гуфт: «Бори дигар гирд омадаем, то таъкид кунем, ки аҳди вафодорӣ қатъ нашуда ва овози дастгирӣ хомӯш нашудааст ва Фаластин ҳанӯз ҳам дар виҷдони ин миллати асил ҳузур дорад».
Вай бо ишора ба вазъияти Ғазза илова кард: «Сиёсати гурусна нигоҳ доштан, муҳосира ва маҳрум кардани мардум аз ибтидоӣ тарин имконоти зиндагӣ дар навори Ғазза ҳанӯз ҳам идома дорад; мавзуъе, ки нишондиҳандаи дараҷаи суқути ахлоқии низоми байналмилалии муосир аст».
Your Comment