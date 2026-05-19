Кинояи сарлашкар Разоӣ ба Трамп / Худаш муҳлат медиҳад, худаш бекор мекунад

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сарлашкар Муҳсин Разоӣ дар саҳифаи шахсии худ дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: «Муҳлати ҳамлаи низомӣ муайян мекунад ва худаш онро бекор менамояд! Бо ин умеди ботиле, ки мардум ва масъулони Эронро таслим кунад!
Мушти оҳини нерӯҳои мусаллаҳи пурқувват ва миллати бузурги Эрон онҳоро маҷбур ба ақибнишинӣ ва таслим хоҳад кард.»
Якчанд соат пеш Доналд Трамп бо нашри як матлаб, бори чандум аз даъвои худ дар бораи ҳамлаи низомӣ ба Эрон ақибнишинӣ кард ва даъво намуд, ки ин қарорро ба дархости роҳбарони Арабистони Саудӣ, Аморати Муттаҳидаи Арабӣ ва Қатар ва ба сабаби он чизе ки ӯ «дар ҷараён будани гуфтушунидҳои ҷиддӣ бо Теҳрон» хабар дод, ба таъхир андохтааст.
Сарлашкар Муҳсин Разоӣ, мушовири низомии Фармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳ, ба бознишастагии дубораи Трамп аз мавқеъҳои пешини худ вокуниш нишон дод.
