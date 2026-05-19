Вокуниши Бақоӣ ба тӯҳматҳои беасос ва риёкории сарвазири Олмон

Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ дар вокуниш ба тӯҳматҳои сарвазири Олмон алайҳи Эрон дар робита бо ҳодисаи шубҳаноки таркиш дар наздикии нерӯгоҳи ҳастаии Аморати Муттаҳидаи Арабӣ, дар паёме ба забони олмонӣ, дар саҳифаи шахсии худ навишт:
«Ҷаноби Фридрих Мертс, риёкорӣ он гоҳ ошкор мешавад, ки ҳамлаи ошкорои Амрико ва режими сионистӣ ба таъсисоти ҳастаии Эрон — ки зери назорати Агентии байналмилалии энергияи атомӣ аст — натанҳо маҳкум намешавад, балки амалан сафед низ карда мешавад; аммо дар бораи ҳодисае, ки амалиёти парчами дурӯғини душманони сулҳ ва вафоқи минтақавӣ буда ва ҳатто Аморат низ Эронро расман масъуди он намудааст, ногаҳон забони "ҳуқуқи байналмилалӣ" ва "амнияти минтақавӣ" ба кор меафтад.
Агар ҳамла ба таъсисоти ҳастаӣ таҳдид барои мардуми минтақа бошад, ин принсип бояд барои ҳамаи кишварҳо баробар бошад, на танҳо вақте ки манфиатҳои сиёсии Ғарб тақозо кунад.
Дар адабиёти олмонӣ, чунин "доварии интихобӣ" моро ба ёди "қозии Одам" дар намоишномаи "Кӯзаи шикаста" меандозад; ӯ ҳамон қозиест, ки хатогиҳояш бояд доварӣ шаванд, аммо бо зоҳирсозӣ худашро ҳимоятгари адолат нишон медиҳад!»
Сухангӯи Вазорати умури хориҷии кишвари мо ба тӯҳматҳои беасоси сарвазири Олмон алайҳи Эрон вокуниш нишон дод.
Ба гузориши хабаргузории АБНА, Исмоил Бақоӣ дар вокуниш ба тӯҳматҳои сарвазири Олмон алайҳи Эрон дар робита бо ҳодисаи шубҳаноки таркиш дар наздикии нерӯгоҳи ҳастаии Аморати Муттаҳидаи Арабӣ, дар паёме ба забони олмонӣ, дар саҳифаи шахсии худ навишт:
Your Comment