Ҳушдори фармондеҳи қароргоҳи марказии Хотами Анбиё (с) ба Амрико ва ҳампаймонони он

Ба гузориши хабаргузории АБНА, сарлашкари Посдорон Алӣ Абдуллоҳӣ, фармондеҳи қароргоҳи марказии Хотами Анбиё (с) бо таъкид бар ин ки «ба Амрико ва ҳампаймонони он эълон мекунем, ки дигарбора хунари стратегӣ ва хатои ҳисобкунӣ накунанд», гуфт: «Онҳо бояд бидонанд, ки Эрони исломӣ ва нерӯҳои мусаллаҳи он нисбат ба гузашта омодатар ва қавитар, ангушт бар гачок доранд ва ҳар гуна таҷовуз ва ҳамлаи дубораи душманони ин сарзамин ва миллати сарбаландро зуд, қатъӣ, пурқувват ва васеъ ҷавоб хоҳанд дод».
Вай бо иборои «Душманони амрикоию сионистӣ бориҳо миллати шуҷои Эрон ва нерӯҳои мусаллаҳи муқтадири онро озмудаанд» изҳор дошт: «Мо бо бузургӣ ва иродаи Худо собит кардаем, ки иқтидор ва қобилияти худро дар майдони амал ба душманон нишон медиҳем ва агар хатои дигаре аз сӯи душманонамон сар зад, бо қудрат ва қобилияти беандоза болотар аз ҷанги таҳмилии Рамазон бо он мубориза хоҳем кард ва бо тамоми қувва аз ҳуқуқи миллати Эрон дифоъ мекунем ва дасти ҳар мутаҷовизиро қатъ менамоем».
Сарлашкар Абдуллоҳӣ дар паёме ба Амрико ва ҳампаймонони он ҳушдор дод ва навишт, ки агар хатои дигаре аз сӯи душманон сар зад, мо бо қудрат ва қобилияти беандоза болотар аз ҷанги таҳмилии Рамазон бо он мубориза хоҳем кард.
