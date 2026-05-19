Разоӣ: Тазовури нав ба Эрон шармандагии бештари Трампро ба бор хоҳад овард

Тибқи хабаргузории АБНА, сухангӯи Кумиссияи амнияти миллии Маҷлиси Шӯрои Исломӣ дар суҳбат бо шабакаи телевизионии Ал-Масира таъкид кард, ки ҳар гуна таҷовуз ба Эрон бо вокуниши қавитар рӯбарӯ хоҳад шуд.
Иброҳим Разоӣ дар мусоҳиба бо Ал-Масира гуфт: «Ҳар гуна таҷовуз ба кишвари мо бо вокуниши қавитар рӯбарӯ хоҳад шуд ва мо барои ҳамаи сенарияҳо омода ҳастем».
Ӯ илова кард: «Амрикоиҳо ё бояд ба дипломатия ва шартҳои мо тан диҳанд, ё ба қудрати мушакҳои мо».
Ин мақоми баландпояи эронӣ ҳушдор дод: «Ҳар гуна таҷовузи нав ба Эрон барои Трамп танҳо шармандагии бештар ба бор хоҳад овард. Таърихи Гӯгоҳи Ҳурмуз ҳеҷ гоҳ ба ҳолати собиқи худ боз нахоҳад гашт ва ҳеҷ қудрате наметавонад онро бе ризоияти мо боз кунад».
Сухангӯи Кумиссияи амнияти миллӣ инчунин гуфт: «Мо дар ҳоли амалӣ кардани чаҳорчӯби нави қонуне ҳастем, ки аз ҷониби Маҷлис тасвиб хоҳад шуд, то гӯгоҳро идора кунад. Дар доираи ин чаҳорчӯб, киштиҳои душман иҷозаи гузаштан аз онро нахоҳанд дошт.»
Сухангӯи Кумиссияи амнияти миллӣ Маҷлиси Шӯрои Исломии Эрон таъкид кард, ки ҳар гуна таҷовузи нав алайҳи Эрон бо вокуниши қавитар рӯбарӯ хоҳад шуд ва Трампро шармандатар хоҳад кард.
