Қадрдонии Пезишкиён аз мавқеъҳои Поп; бо талаботи ғайриқонунии ИМА мубориза бурда шавад

16 Май 2026 - 13:01
News ID: 1814908
Source: ABNA
Президенти кишвари мо бо арзи сипос аз мавқеъҳои ахлоқии Поп дар қабили таҷовузҳои охирин ба Эрон, аз кишварҳои ҷаҳон хоҳиш кард, ки бо талаботи ғайриқонунӣ ва сиёсатҳои саргармдида ва хатарноки Иёлоти Муттаҳида мубориза баранд.

Ба гузориши агентии ABNA, Масъуд Пезишкиён, президенти кишвари мо, бо арзи сипос аз мавқеъҳои ахлоқии Поп дар қабили таҷовузҳои охирини ИМА ва режими сионистӣ ба Эрон, бар зарурати қабули рӯйкарди воқеъбинона ва одилона аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ таъкид кард ва аз кишварҳои ҷаҳон хоҳиш намуд, ки бо талаботи ғайриқонунӣ ва сиёсатҳои саргармдида ва хатарноки Иёлоти Муттаҳида мубориза баранд.

