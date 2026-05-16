Ҳушдори намояндагии Эрон ба кишварҳои ҳомии амалҳои Амрико

Ба гузориши агентии ABNA, намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар назди Созмони Милали Муттаҳид дар посух ба кишварҳои ҳомии қатъномаи сиёсии Амрико бар зидди Эрон, бо нашри паёме дар яке аз шабакаҳои иҷтимоӣ навишт: Акнун комилан равшан аст, ки Иёлоти Муттаҳида дар ҷустуҷӯи сӯиистифода аз шумори он чизе, ки ҳомиёни муштараки лоиҳаи якҷонибаи қатъномаи сиёсии худ номида мешавад, то тасвири дурӯғини "дастгирии васеи байналмилалӣ" барои амалҳои ғайриқонунии доимии худ эҷод кунад ва роҳро барои мосаварии низомии бештар дар минтақа ҳамвор созад.
Намояндагии Эрон таъкид кард: Агар Иёлоти Муттаҳида ягон бебуҳди нави шиддатро оғоз кунад, ҳамаи кишварҳои ҳомиёни муштараки дар канори Вашингтон дар қабили оқибатҳои он масъулияти байналмилалӣ хоҳанд дошт.
Дар ин паём омадааст: Ҳеҷ баҳонаи сиёсӣ ё рӯпуши дипломатӣ наметавонад онҳоро аз масъулияти осонгардонӣ, қудратноксозӣ ва қонунигардонии таҷовузи Амрико озод кунад.
Намояндагии Ҷумҳурии Исломии Эрон дар назди Созмони Милали Муттаҳид таъкид кард, ки ҳамаи кишварҳои ҳомии Амрико дар қабили ҳар гуна беҳбуди шиддат, масъулияти байналмилалӣ доранд.
