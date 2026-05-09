Ал-Ҷазира: Ҷанг бо ақибнишинии Амрико тамом мешавад; Эрон Венесуэла нест

Ба гузориши хабаргузории "Абно", сайт шабакаи "Ал-Ҷазира" дар гузорише ба қалами Ҷеффри Сакс, иқтисоддон ва таҳлилгари геополитикии амрикоӣ ва Сайбел Фарс, мушовири калони Шабакаи роҳҳалҳои рушди устувори Созмони Милали Муттаҳид дар Ховари Миёна ва Африқо навиштааст: "Пешгӯӣ мешавад, ҷанге ки Амрико алайҳи Эрон дар феврали соли 2026 оғоз кард, бо ақибнишинии Вашингтон ба охир мерасад".
Дар ин гузориш омадааст: "Амрико наметавонад ин ҷангро бидуни баррасии паёмадҳои фоҷиабори он идома диҳад. Ҳар шиддати нав эҳтимолан ба нестшавии инфрасохтори нафт, газ ва оби тозаи минтақа ва дар ниҳоят ба як фоҷиаи саросарии дарозмуддат хоҳад анҷомид".
Дар ин гузориш омадааст: "Эрон метавонад хароҷотеро таҳмил кунад, ки Амрико таҳаммули онро надорад. Фарзияи аввалӣ бар ин поя сохта шуда буд, ки ҳамлаи муштараки Амрико ва режими сионистӣ алайҳи Эрон сохтори низомии ин кишварро то ҳадди зиёде заиф мекунад ва дар ниҳоят мерасад. Трамп фикр мекард Эрон низ дар ҳамон масири Венесуэла ҳаракат мекунад. Трамп содалавҳона фикр мекард ин ҳодиса дар Эрон низ рух хоҳад дод, аммо амалиёти тағйири низом дар ин кишвар шикаст хӯрд. Эрон Венесуэла нест; на аз лиҳози таърихӣ, на техникӣ, на фарҳангӣ, на ҷуғрофӣ ва ҳатто на геополитикӣ".
Дар идомаи ин гузориш таъкид шудааст: "Мардуми Эрон алайҳи таҷовузи хориҷӣ паси низоми худ муттаҳид шудаанд. Пас аз гузашти беш аз 2 моҳ, Трамп ва Нетанёҳу на ба як низоми тобеъ таҳти назорати худ даст ёфтаанд, на ба таслиме, ки ба ҷанг анҷом диҳад ва на ба ҳеҷ роҳе, ки нишондиҳандаи ғалаба бошад. Ба назар мерасад танҳо роҳи амалие, ки Вашингтон пеш гирифтааст, ақибнишинӣ аст. Эрон тангаҳои Ҳурмузро назорат мекунад ва ҳеҷ яке аз масоили дигар байни Амрико ва Эрон ҳал нашудааст".
Сайти шабакаи "Ал-Ҷазира" дар гузориши худ пешгӯӣ кард, ки ҷангангезӣи Амрико алайҳи Эрон бо ақибнишинии Вашингтон ба охир мерасад.
