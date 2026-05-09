Иттиҳоди Аврупо таҳрими молҳои сионистиро баррасӣ мекунад

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Маядин", нишасти вазирони хориҷаи Иттиҳоди Аврупо, ки қарор аст душанбеи оянда дар Брюссел, пойтахти Белгия баргузор шавад, маҷмӯе аз амалҳои ҷаримавии эҳтимолии алайҳи режими сионистиро дар дастури кории худ қарор додааст. Ин амал пас аз он анҷом шуд, ки кишварҳои аврупоӣ интиқодҳои шадиде нисбат ба сиёсатҳои шаҳраксозӣ ва вазъи рӯз ба рӯзи бадшаванда дар заминҳои ишғолии Фаластин аз худ нишон доданд.
Бар асоси гузориши манобеи хабарӣ сионистӣ, дар ин нишаст тарҳи муштараки Фаронса ва Шветсия баррасӣ мешавад, ки ҳадафи он вазъи андози гумрукии молҳои воридотӣ аз шаҳракҳои сионистии воқеъ дар соҳили Ғарбӣ, баландиҳои ишғолии Гулон ва Қудси шарқӣ мебошад.
Шабакаи "Кан"-и режими сионистӣ дар ин гузориш ба нақл аз дипломотҳои исроилиӣ овардааст, ки эҳтимоли шанси тасвиби ин тарҳ "боло" аст ва сабаби ин ҳодиса, хашми афзоянда дар Аврупо аз паҳншавии шаҳраксозӣ, хунуфти шаҳракнишинон ва қонунҳои пурбаҳси режими сионистӣ мебошад, ки арзишҳои асосӣ ва ҳуқуқҳои инсони дар санади созишномаи шарикӣ бо Иттиҳоди Аврупо қайдшударо нодида мегирад.
Тасвиби ин тарҳ ниёз ба иҷмоли 27 кишвар надорад, балки розӣ будани "аксарияти ҳақдор" барои тасвиби он кофист.
Аз сӯи дигар, Майкл Манн, сафири Иттиҳоди Аврупо дар сарзаминҳои ишғолӣ, изҳор дошт, ки афзоиши назарраси шаҳраксозӣ "хати сурх"-и Иттиҳоди Аврупо мебошад. Вай таъкид кард, ки Брюссел амалиётҳои бештареро барои ба фишори гузоштан ба кабинети режими сионистӣ барои тағйири сиёсатҳои худ, ба вежа дар мавриди шаҳраксозӣ ва таҷовузи давомдор ба навори Ғазза баррасӣ мекунад.
Аврупо таҳрими Бен-Гвир ва Смотричро баррасӣ мекунад
Иттиҳоди Аврупо ҳамзамон бо амалиётҳои иқтисодӣ, дар ҳоли баррасии таҳрим қарор додани алайҳи Итомар Бен-Гвир ва Бетсалел Смотрич, вазирони амнияти дохилӣ ва молияи кабинети режими сионистӣ мебошад, ки аз афротутарин вазирони Исроил ва сахтгиртарин ҳомиёни паҳншавии шаҳраксозӣ дар сарзаминҳои ишғолӣ ва амалиётҳои хунуфтомези алайҳи фаластиниён мебошанд.
Чанд рӯз пеш, беш аз 400 вазир, сафир ва мақоми пешини аврупоӣ, дар номаи кушода ба роҳбарони Иттиҳоди Аврупо, хостори "амали фаврӣ" алайҳи паҳншавии ғайриқонунии шаҳраксозии режими сионистӣ дар соҳили Ғарбии ишғолӣ тавассути лоиҳаи E1 шуданд.
Дар сояи афзоиши хашми Аврупо аз паҳншавии шаҳраксозӣ дар соҳили Ғарбӣ, вазирони хориҷаи Иттиҳоди Аврупо дар рӯзи душанбе вазъи андози гумрукии молҳои сионистӣ ва таҳрими баъзе вазирони онро баррасӣ мекунанд.
