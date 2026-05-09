Намояндаи парлумони Аврупо: Ҳамла ба мактаби Миннаб аз пеш барномарезӣ шуда буд

Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Манар", "Милан Урич" узви парлумони Аврупо, ҳамлаи мушакиро ба мактаби ибтидоии "Шаҷараи Тайиба" дар шаҳри Миннаб қасдона донист ва хостори таҳқиқи байналмилалӣ дар бораи ин ҳодиса шуд.
Вай дар маросими "Фариштагони Миннаб" ки рӯ ба рӯи сафорати Эрон дар Брюссел баргузор шуд, гуфт ин ҳамла эҳтимолан аз пеш барномарезӣ шуда буд ва онро намунае аз "ҷинояти ҷангӣ" тавсиф кард.
Урич ҳамчунин бо интиқод аз амалкарди кишварҳои аврупоӣ, гуфт роҳбарони Аврупо дар баробари сиёсатҳои Амрико ва режими Исроил гирифтори стандартҳои дугона шудаанд ва дар бораи чунин ҳодисаҳо хомӯшӣ мекунанд.
Вай афзудааст, ки дар ин хусус номае ба Комиссияи Аврупо фиристода ва хостори баррасии ин ҳамла шудааст.
Бар асоси гузоришҳо, мактаби "Шаҷараи Тайиба" дар Миннаб дар нахустин соатҳои ҳамлаҳои Амрико ва режими Исроил ба Эрон, се бор ҳадафи ҳамлаи мушаки қарор гирифт.
Яке аз аъзои парлумони Аврупо бо ҳузур дар маросими "Фариштагони Миннаб", ҳамлаи мушакиро ба мактаби "Шаҷараи Тайиба" "қасдона" ва "ҷинояти ҷангӣ" тавсиф кард ва хостори таҳқиқ дар бораи ин ҳодиса шуд.
Ба гузориши хабаргузории "Абно" ба нақл аз "Ал-Манар", "Милан Урич" узви парлумони Аврупо, ҳамлаи мушакиро ба мактаби ибтидоии "Шаҷараи Тайиба" дар шаҳри Миннаб қасдона донист ва хостори таҳқиқи байналмилалӣ дар бораи ин ҳодиса шуд.
Your Comment