Чин улгуи ҳамлаи Амрико ба Венесуэла барои бозпасгирии Тайванро рад кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Глобал Таймз, Чен Бинхуа, сухангӯи дафтари умури Тайван дар Шӯрои давлатии Чин, бо радди нигарониҳо дар ҷазираи Тайван дар бораи эҳтимоли улгугирии Чин аз рӯйкарди Амрико дар Венесуэла, таъкид кард, ки ҳалли масъалаи Тайван сирфан мавзӯи дохилӣ ва дар ихтиёри мардуми Чин аст ва ҳеҷ гуна мудохилаи хориҷиро намепазирад.
Вай афзуд: "Амрико ба таври ошкор алайҳи як кишвари мустақил аз зӯр истифода кардааст; иқдоме, ки нақзи ҷиддии ҳуқуқи байнимилалӣ ва таҳдиде барои сулҳу амнияти минтақавӣ ба шумор меравад ва мо қотеона бо он мухолифем".
Сухангӯи Чин ҳушдор дод, ки агар нерӯҳои ҷудоихоҳи Тайван аз "хатҳои сурх" убур кунанд, Чин иқдомоти қотеъ иттихоз карда ва зарбаи мустақиму сахт ба онҳо ворид хоҳад сохт. Дар таърихи 3-юми январ Амрико бо таҷовуз ба хоки Венесуэла, Николас Мадуро, раиси ҷумҳури ин кишварро рабуд, ки аксари кишварҳои ҷаҳон ин иқдомро нақзи маншури Созмони Милал эълон карданд.
Your Comment