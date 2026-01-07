Ноиби раиси Шӯрои интиқолӣ: Арабистон дар Яман ҷинояти ҷангӣ содир кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, Ҳонӣ бин Брейк, ноиби раиси Шӯрои интиқолии ҷануб (вобаста ба Иморот), Арабистони Саудиро ба пеш гирифтани роҳи хиёнат муттаҳам кард ва афзуд, ки ин амр оқибатҳои фаврӣ ва оянда хоҳад дошт. Бин Брейк дар изҳороти шадидсухан гуфт, ки Арабистони Саудӣ мардум ва сарони Шӯрои интиқолиро ҳадаф қарор додааст. Вай Риёзро ба содир кардани ҷиноятҳои ҷангӣ тавассути ҳамалоти ҳавоӣ ва истифода аз "абзорҳои террористӣ" муттаҳам намуда, таъкид кард, ки ин иқдомот муқовимати мардуми ҷануби Яманро нахоҳад шикаст.
Эътилофи саудӣ бомдоди имрӯз, чоршанбе, эълон кард, ки Идрус Ал-Зубайдӣ, раиси Шӯрои интиқолӣ, пас аз анҷоми ҳудуди 15 ҳамлаи ҳавоӣ ба минтақаи Зубайд дар Золеъ ба минтақаи номаълуме фирор кардааст. Ҳамалоти Арабистон ба ин минтақа ба кушта ва захмӣ шудани беш аз 25 нафар, аз ҷумла занону кӯдакон, мунҷар шуд.
