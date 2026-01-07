Шӯрои интиқолии Яман фирори Ал-Зубайдиро такзиб кард

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Ал-Маёдин, Шӯрои интиқолии ҷануб бо судури баёнияе эълон кард, ки Ал-Зубайдӣ бар амалиётҳои низомӣ ва амниятӣ дар ҷануби Яман назорат дорад. Ин шӯро афзуд, ки иртиботаш бо ҳайати худ дар Арабистони Саудӣ, ки чанд соат пеш ба Риёз расида буд, қатъ шудааст ва иттилое аз вазъияти онҳо дар даст нест.
Шӯрои интиқолӣ аз ҳамалоти ҳавоии ҳавопаймоҳои саудӣ ба минтақаи Зобейд дар устони Золеъ, ки мунҷар ба кушта шудани ғайринизомиён шуд, изҳори тааҷҷуб кард. Ин дар ҳолест, ки эътилофи саудӣ муддаӣ шудааст Ал-Зубайдӣ пас аз 15 ҳамлаи ҳавоӣ ба макони номаълуме фирор кардааст. Дар ин ҳамалот беш аз 25 нафар, аз ҷумла занону кӯдакон, кушта ва захмӣ шуданд.
Ҳонӣ бин Брейк, ноиби раиси ин шӯро, Арабистони Саудиро ба хиёнат ва ҷиноятҳои ҷангӣ муттаҳам карда, таъкид намуд, ки ин иқдомоти Риёз муқовимати мардуми ҷануби Яманро нахоҳад шикаст.
Your Comment