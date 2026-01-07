Артиши саҳюнистӣ муддаии террори 2 узви Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Лубнон шуд

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА ба нақл аз Раша Тудей, артиши режими саҳюнистӣ бо судури баёнияе муддаӣ шуд, ки ду узви Ҳизбуллоҳи Лубнонро дар ҷануби ин кишвар террор кардааст. Ба иддаои ин баёния, ин афрод дар ҳоли бозсозии зерсохтҳои низомии вобаста ба Ҳизбуллоҳ дар ҷануби Лубнон буданд.
Дар баёнияи артиши Исроил омадааст, ки рӯзи сешанбеи гузашта ҳамлае дар минтақаи Хирбат Селм анҷом дода, ки мунҷар ба шаҳодати ду узви Ҳизбуллоҳ шудааст. Артиши Исроил муддаӣ шуд, ки яке аз ин ду нафар муҳандис буда ва талошҳои бозсозии зерсохтҳои низомиро раҳбарӣ мекард.
Артиши режими саҳюнистӣ бо бешармӣ ва бидуни таваҷҷуҳ ба иқдоми худ, ки нақзи тавофуқи оташбас ва тадовуми ҳамлаҳо ба сарзаминҳои Лубнон ба шумор меравад, муддаӣ шуд, ки иқдоми ин аъзои Ҳизбуллоҳ нақзи ошкори тафоҳумҳои мавҷуд байни Телавив ва Лубнон будааст. Ин дар ҳолест, ки аз замони имзои оташбас, артиши ин режим ҳазорон бор даст ба нақзи оташбас ва ҳамлаҳои ҳавоӣ, мушакӣ ва заминӣ задааст.
