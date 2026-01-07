Арақчӣ: Ҳоло замони муносиб барои музокира бо Амрико нест

Бино ба гузориши хабаргузории АБНА, Сайид Аббос Арақчӣ, вазири хориҷа дар ҳошияи нишасти ҳайати давлат дар посух ба саволе дар бораи вазъияти музокирот миёни Эрон ва Иёлоти Муттаҳида гуфт: "Алону замони муносиб барои музокира нест ва ин ба далели сиёсатҳои Амрико аст. Мо ҳамеша омодагӣ барои музокироте, ки бар асоси манофеи мутақобил ва эҳтироми мутақобил бошад, доштаем, аммо давлати Амрико феълан чунин рӯйкарде надорад."
Вазири умури хориҷа дар хусуси аҳдофи сафари қарибулвуқуи худ ба Лубнон гуфт: "Мо ба дунболи густариши равобит бо кулли маҷмӯаи Лубнон ва давлати Лубнон ҳастем. Як ҳайати иқтисодӣ низ маро дар ин сафар барои баррасии ҷанбаҳои тиҷорӣ ҳамроҳӣ хоҳанд кард."
Сайид Аббос Арақчӣ дар бораи иддаоҳои хориҷӣ перомуни эътирозҳои дохилӣ гуфт: "Масъалаҳои дохили Эрон ба ҳеҷ касе ҷуз мардуми Эрон марбут нест ва ба ҳеҷ давлати хориҷӣ ҳам масъалаҳои дохилии мо рабте надорад."
Вазири умури хориҷа дар поён афзуд: "Сиёсати аслии мо дар Вазорати хориҷа пайванд додани зарфиятҳои иқтисодии устонҳо бо кишварҳои ҳамсоя аст. Мо вазифаи дигари худ, ки талош барои рафъи таҳримҳо аст, фаромӯш накардем ва ҳар замон фурсате бошад, ки ин кор ба сурати боиззат анҷом шавад, ҳатман иқдом мекунем."
Your Comment