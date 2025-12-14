Бино ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Спутник, Вазорати дифои Русия эълом кард, ки шаҳраки Варваровка дар минтақаи Запорижя тавассути Нерӯҳои мусаллаҳи Русия озод шудааст.
Дар баёнияи Вазорати дифои Русия аз кушта шудани 1450 неруи украинӣ тайи 24 соати гузашта дар ҷабҳаҳои ҷанг хабар дода шудааст.
Вазорати дифои Русия ҳамчунин эълом кард, ки тайи ин муддат 290 ҳавопаймои бесарнишини украинӣ низ сарнагун шуданд.
Дар баёнияи Вазорати дифои Русия аз пешравии нерӯҳои русӣ дар умқи истеҳкомоти душман хабар дода шудааст.
