Фидан: Хоҳони барқарории оташбас дар Укроин ва Ғазза ҳастем

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Анатоли, Ҳоқон Фидан, вазири умури хориҷаи Туркия, имрӯз шанбе дар Маҷмаи Доҳа, дар суханоне эълом кард: Туркия омода аст саҳми худро дар талошҳои сулҳ барои Ғазза ифо кунад. Мо омодаем ба талошҳои сулҳе, ки ҳоло дар ҷараён аст, кумак кунем.
Вазири умури хориҷаи Туркия бо ишора ба чолишҳои мутааддид дар минтақаи Авруосиё, хотирнишон кард: Барои тармими авзоъ дар Укроин, Ғазза ва Сурия талош мешавад. Анқара хоҳони оташбас дар Укроин ва Ғазза аст.
Вай дар посух ба пурсише дар бораи имкони эъзоми нерӯ ба Ғазза, илова кард: Туркия омода аст нақши худро ифо кунад. Мо омодаи ҳимоят аз талошҳои сулҳе ҳастем, ки ҳоло дар ҷараён аст ва албатта ҳама аз ин раванд ҳимоят мекунанд.
Фидан бо ишора ба баҳсҳои ҷории дар бораи «Нерӯи суботи байналмилалӣ», гуфт: Чӣ гунагии иҷро, маъмурияти хос ва чорчуби қавоиди он ҳануз дар ҳоли баррасӣ аст. Бояд дар мавриди маъмурияти ин нерӯ воқеъбин буд ва ба зарофатҳо таваҷҷуҳ кард; зеро воқеиятҳои майдонии хоссе вуҷуд дорад.
Фидан дар мавриди ҷанги Русия ва Укроин низ гуфт: Ба назар мерасад Аврупо дар ғайбати Иёлоти Муттаҳида ба роҳҳалҳои халлоқонатар ва интизомпазиртаре ниёз дорад. Ба назари ман танҳо роҳи воқеъбинона барои поёни ин ҷанг, ҳидояти тарафайн ба музокироти сулҳ ва дар сурати лузум таҳти фишор аст. Албатта музокирот ҳоло ҳам идома дорад.
