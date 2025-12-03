Шумори шаҳидони Ғазза ба 70 ҳазору 117 нафар расид

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, Вазорати беҳдошти Фаластин дар навори Ғазза бо судури баёнияе ҷадидтарин омори шаҳидон ва захмиёни ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба навори Ғазза аз ҳафтуми октябри соли гузаштаи мелодӣ то кунунро эълом кард.
Бар асоси эъломи Вазорати беҳдошти Фаластин дар навори Ғазза, дар натиҷаи ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба навори Ғазза аз ҳафтуми октябри 2023 то ин лаҳза, 70 ҳазору 117 нафар ба шаҳодат расидаанд.
Ҳамчунин ин ниҳоди пизишкии фаластинӣ баён кард, ки шумори кулли захмиёни ҳамлаҳои артиши режими саҳюнистӣ ба навори Ғазза аз оғози ҷанг дар ин борика ба 170 ҳазору 999 нафар расидааст.
Ин вазоратхона эълом кард, ки тайи 48 соати гузашта ҳамчунин пайкари 5 шаҳид ба бемористон мунтақил шудааст. Тай ин муддат 13 нафар низ захмӣ шудаанд.
Ҳанӯз ҳазорон нафари дигар низ дар навори Ғазза мафқуд ва зери овор ҳастанд.
Аз замони барқарории оташбас дар 11 октябри 2025, то кунун 360 нафар ба шаҳодат расида ва 922 нафари дигар захмӣ шуданд. Ҳамчунин дар ин муддат пайкари 617 шаҳид низ аз зери овор хориҷ шудаанд.
