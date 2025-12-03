Дар чилу шашумин нишасти сарони Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс чӣ гузашт?

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз Ал-Халиҷ Онлайн, сарони Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс бо поёни ҷаласаи имрӯзи худ, ки ба мизбонии Баҳрайн баргузор шуд, баёнияе содир ва дар он бар ҳамкории кишварҳои узв дар текнологӣ ва таҳаввули диҷитал таъкид карданд.
Сарони Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс ҳамчунин дар баёнияи худ хостори эҳтиром ба ҳокимияти 6 кишвари узв шуда ва таъкид карданд, ки ҳаргуна нақзи ҳокимияти ҳар як аз кишварҳои узв, таҳдиди мустақим барои амнияти дастаҷамъии онҳо маҳсуб мешавад.
Дар ин баёния бар зарурати поён додан ба ранҷҳои фаластиниҳо таъкид шуд.
Дар ин баёния ба тақвияти тиҷорат ва гардишгарӣ ва ташвиқи сармоягузорӣ дар лоиҳаҳои роҳбурдӣ ва низ тадовоми таҳаққуқи тавсеъаи иқтисодӣ ва пешрафти текнологӣ ишора шуд.
Сарони Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс дар идома бар тақвияти такомили зерсохти диҷитал ва тасҳили тиҷорати электроникӣ таъкид карданд.
Сарони ин кишварҳо ҳамчунин ҳимоят аз тавсеъаи сомонҳои муштарак барои пардохти диҷитал ва хадамоти абриро лозим донистанд.
Дар ин баёния бар тадовоми таннаввуъбахшӣ ва тақвияти иқтисоди мубтанӣ бар навоварӣ ва пойдорӣ ишора ва бар масъулияти зистмуҳитӣ ва тақвияти лоиҳаҳои энержии пок ва таҷдидпазир таъкид шуд.
Дар ин баёния омадааст: Мо бар тазмини пойбандии комил ба маводи тавофуқи поёни ҷанг дар Ғазза, тасҳили ирсоли кумакҳои инсондӯстона ва бозсозии навори Ғазза таъкид мекунем. Мо бар тақвияти талошҳо барои ташкили кишвари мустақил ва дорои ҳокимияти Фаластин дар марзҳои 1967 ба пойтахтии Қудси шарқӣ бар асоси роҳҳалли ду давлатӣ таъкид мекунем.
Сарони кишварҳои узви Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс ҳамчунин бар зарурати талош барои орӣ шудани Ховари Миёна аз силоҳҳои ҳастаӣ ва қатли ом таъкид карданд.
Дар ин баёния бар аҳаммияти эҳтиром ба ҳокимияти кишварҳои узви Шӯрои ҳамкорӣ ва кишварҳои минтақа ва мухолифат бо дахолат дар умури дохилии онҳо ё ба коргирии зӯр ё таҳдид алайҳи онҳо таъкид шуд.
Кишварҳои узв бар зарурати тадовоми ҳамоҳангӣ дар заминаҳои сиёсӣ, амниятӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ миёни якдигар, ки тақвияткунандаи амният ва субот ва шукуфоии минтақа аст, таъкид карданд.
Сарони Шӯрои ҳамкорӣ ҳамчунин аз натоиҷи иҷлоси Шарм-ал-Шайх бар таҳкими шарокати сиёсӣ, амниятӣ ва иқтисодӣ бо кишварҳои дӯст ва созмонҳои байналмилалӣ ва тақвияти ҳамкорӣ дар заминаи мубориза бо ифротгароӣ ва терроризм таъкид карданд.
