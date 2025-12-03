Мелонӣ: Бояд бо мушорикати Ожонс, тавофуқе равшан дар бораи Эрон ҳосил шавад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Ал-Ҷазира, «Ҷорҷа Мелонӣ» нахуствазири Итолиё имрӯз чаҳоршанбе дар чилу шашумин иҷлоси Шӯрои ҳамкории Халиҷи Форс эълом кард: Бояд бо мушорикати комили Ожонси байналмилалии энержии атомӣ, тавофуқе равшан дар мавриди Эрон ҳосил шуда то ба ҷомеъаи ҷаҳонӣ итминон хотир дода шавад.
Нахуствазири Итолиё дар бахши дигаре аз суханони худ гуфт: Исроил бояд ҳаққи фаластиниҳо барои таъсиси кишвари худро ба расмият бишиносад. Тарҳи раисиҷумҳур Трамп фурсати воқеӣ барои эҷоди чорчӯби пойдор ва бодавоме барои сулҳу амният дар минтақа ироа медиҳад.
«Ҷорҷа Мелонӣ» гуфт: Талош барои дастёбӣ ба роҳҳалли ду давлатӣ, масири дастёбӣ ба амният ва субот дар Ховари Миёна (Ғарби Осиё) ба шумор меравад.
