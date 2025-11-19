Ҳамос: Ҷаҳон ба ҷои ҳамроҳӣ бо ҷаллод, аз қурбонӣ ҳимоят кунад

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз ҷунбиши муқовимати исломии Фаластин (Ҳамос) имрӯз (сешанбе) бо судури баёнияе, амалиёти қаҳрамононаи зеригирӣ бо худрав ва ҳамла бо силоҳи сард дар наздикии шаҳраки «Гуш Этсюн» дар ҷануби Байт-Лаҳмро ситуд ва онро посухе табиӣ ба талошҳои режими ишғолгар барои аз байн бурдани ормони Фаластин ва ҳамчунин афзоиши саркӯб ва таҷовузгарии низомиёни ишғолгар ва шаҳракнишинон дар Каронаи Бохтарӣ ва Қудс, шомили қатл, боздошт, тахриб, шаҳраксозӣ ва юришҳои бевақфа, донист.
Ҳамос дар ин баёния таъкид кард, ки идомаи таҷовузоти ҷинояткорона алайҳи миллати Фаластин, талошҳо барои таҳмили воқеиятҳои ҷадид дар навори Ғазза, ва тадовоми тарҳҳои яҳудисозӣ ва илҳоқ дар Каронаи Бохтарӣ, бидуни рӯёрӯӣ ва вокуниши майдонӣ нахоҳад гузашт.
Ин ҷунбиш баён кард: "Миллати мо ҳаққи муқовимат дар баробари ишғолгарӣ ва посух ба ҷиноёт ва нақзи қонунҳои онро дорад, ва ин амалиёт чизе ҷуз натиҷаи ғайри қобили иҷтиноби исрори режими ишғолгар бар таҷовузгариҳояш алайҳи миллат, сарзамин ва муқаддасоти мо нест."
Ҳамос бори дигар таъкид кард, ки миллати Фаластин ба пойдории худ ва пофишорӣ бар ҳуқуқи машрӯаш идома хоҳад дод ва тамоми талошҳо барои аз байн бурдани ормон ва тарҳҳои оворасозиро шикаст хоҳад дод.
Ин ҷунбиш ҳамчунин нисбат ба хатарнок шудани вазъияти майдонӣ дар сурати тадовоми саркӯб ва ситамгарии режими ишғолгар ҳушдор дод ва бори дигар аз ҷомеаи байналмилалӣ хост то барои таваққуфи ҷиноёти мустамари ишғолгарон, иқдом ва фишор ворид кунад.
Ҳамос дар поёни баёнияи худ овардааст: "Ҷаҳон бояд аз қурбонӣ ҳимоят кунад, ба ҷои инки бо ҷаллод ҳамроҳӣ кунад."
