Ҷузъиёти Пешнависи Қатъномаи Аврупоӣ алайҳи Эрон дар Ожонси Энержии Атомӣ

Бино ба гузориши хабаргузории Абно, Амрико ва Тройкаи аврупоӣ пешнависи қатъномаеро алайҳи Эрон ба Шӯрои Ҳуккоми Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ ироа доданд.
Бар асоси ин гузориш, ин пешнависи қатънома аз Эрон мехоҳад, ки посухҳоеро ироа диҳад ва иҷозати дастрасӣ ба сайтҳои ҳастаии бомбабороншуда ва захираҳои ураниуми ғанӣшудаи худро бидиҳад.
Қаблан низ бархе расонаҳо эълом карда буданд, ки ин пешнавис ҳашт банд дорад ва қарор аст дар нишасти отии Шӯрои Ҳуккоми Ожонси Байналмилалии Энержии Атомӣ дар рӯзҳои 28 то 30-уми моҳи Абон (18 то 20 ноябр) ироа шуда ва ба раъй гузошта шавад.
Дар ин пешнавис низ, тибқи қатъномаҳои пешин, аз Эрон хоста шудааст, ки фаъолиятҳои ҳастаии худро, аз ҷумла ғанӣсозӣ ва бозпардозиш, аз ҷумла таҳқиқот ва тавсеа ва тарҳҳои марбут ба оби сангинро ба таълиқ дарорад.
Се кишвари аврупоӣ аз Эрон хостаанд, ки ба Протоколи Илҳоқӣ (Иловагӣ) амал карда ва иттилооти ҳастаии худро дар ихтиёри Ожонс қарор диҳад. Ҳамчунин, пешнависи ин қатънома иддао кардааст, ки Эрон ба тавофуқи Посдорӣ (Падмон) тибқи Паймони манъи густариши силоҳҳои ҳастаӣ (NPT) пойбанд нест. Пешнавис эълом кардааст, ки Ожонс дар тӯли 5 моҳи гузашта имкони дастрасӣ ба сайтҳо ва ураниуми ғанӣшудаи Эронро надошта ва имкони ростиозмоӣ дар ин заминаро аз даст додааст.
