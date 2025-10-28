Гумонзаниҳо дар бораи ҷонишини эҳтимолии Нетаняҳу

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Россия-Алявм", Юсӣ Куҳин, раиси собиқи хадамоти ҷосусии режими саҳюнистӣ маъруф ба Мусод, дар ифтитоҳияи як осорхона дар Ню-Йорк иддао кард, ки дар замоне ки раиси ин хадамот будааст, Нетаняҳу ба вай гуфта, ки ӯ ҷонишинаш хоҳад буд.
Куҳин изофа кард: "Ман назди Нетаняҳу рафтам ва аз ӯ савол кардам, ки оё ҳарфҳояш ҷиддӣ буд ва ӯ гуфт бале. Ин иттифоқ дар соли 2018 ё 2019 рух дод. Ҳамсарам дар он замон гуфт, ки не, мо вориди ин арса намешавем, аммо ман муътақидам, ки ҳама чиз баъд аз амалиёти Ҳафти Октябр (Тӯфони Ақсо) ба сурати решаӣ тағйир кард ва мо ба сарони ҷадид ниёз дорем. Бинобар ин, наметавон ин эҳтимолро баъид донист."
Вай ба имзои тавофуқи оташбас бо Ҳамос ишора кард ва гуфт, ки ин тавофуқ баҳои озодии асирони саҳюнист буд.
Куҳин дар хусуси Қатар низ гуфт, ки Тел-Авив бояд дар мавриди қатъи тамоми равобит бо ин кишвар баъд аз бозгашти асирони саҳюнист тасмим бигирад, зеро равобити воқеӣ бо Қатар надорад.
