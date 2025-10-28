  1. Home
Ҳамла ба мавқеъҳои ДИИШ дар ҷадидтарин амалиёти Ҳашди Шаъбии Ироқ

28 Октябр 2025 - 14:18
News ID: 1743874
Source: ABNA
Ҳамла ба мавқеъҳои ДИИШ дар ҷадидтарин амалиёти Ҳашди Шаъбии Ироқ

Нерӯҳои Ҳашди Шаъбии Ироқ дар ҷадидтарин амалиёти зиддитеррористии худ муҳимтарин мавқеъҳои ДИИШ-ро дар ғарби устони Анбор поксозӣ карданд.

Ба гузориши хабаргузории АБНО ба нақл аз "Ал-Маълума", як манбаи амниятӣ дар устони Анбор эълом кард, ки чаҳор минтақаи биёбонӣ, ки дар баргирандаи муҳимтарин мавқеъҳои ДИИШ буданд, дар ғарби ин устон поксозӣ шудаанд.

Ин манбаъ тасриҳ кард, ки нерӯҳои Ҳашди Шаъбӣ амалиёти амниятии густардаеро дар минтақаҳои Аш-Шаъбонӣ, Умму-л-Вуҳуш, Абуҷирд ва Саъдон воқеъ дар ғарби Анбор оғоз карданд.

Минтақаҳои мазкур ба далели душворгузар будан, ба паноҳгоҳҳои ДИИШ табдил шуда буданд. Ҳамчунин ғорҳо ва туннелҳои печутобдор дар ин минтақаҳо муҳити амне барои пинҳон шудани аносури ДИИШ эҷод карда буданд.

