Қассом аз мавъиди таҳвили ҷасади як асири дигари исроилӣ хабар дод

Ба гузориши хабаргузории Абно ба нақл аз хабаргузории Шаҳоб, гурдонҳои Қассом аз мавъиди таҳвили ҷасади як асири дигари исроилӣ хабар доданд.
Гурдонҳои Қассом, шохаи низомии Ҷунбиши Муқовимати Исломӣ (Ҳамос) эълом карданд: "Дар чаҳорчӯби тавофуқи «Тӯфони Ақсо» барои табодули асирон, гурдонҳои шаҳид Иззуддин Қассом соати 8-и шаб ба вақти Ғазза ҷасади яке аз асирони режими ишғолгар, ки дирӯз дар Навори Ғазза истихроҷ шудааст, таҳвил хоҳанд дод."
Гуфтанист, ки марҳилаи нахусти тавофуқи табодули асирон ва оташбас миёни Ҳамос ва режими сӣюнистӣ аз 10 октябри 2025 (18 меҳри 1404) ба иҷро даромадааст.
