Мубодилаи асирон дар Ғазза; Нахустин гурӯҳи асирони фаластинӣ вориди Ғазза шуданд

Ба гузориши хабаргузории Абно, муборизони муқовимати Фаластин пас аз ду соли нокомии ҳамлаҳои сангини низомии режими саҳюнистӣ, тибқи тавофуқи анҷомшуда аз соатҳо пеш, раванди озодсозии асирони саҳюнистиро оғоз карданд.
Тибқи тавофуқ дар ивази озодии асирони саҳюнист ҳудуди 2000 асири фаластинӣ низ аз зиндонҳои режим озод хоҳанд шуд; садҳо нафар аз онҳо асироне ҳастанд, ки ба ҳабси абад ё зиндонҳои тӯлонӣ-муддат маҳкум шуда буданд.
Мубодилаи асирони саҳюнистӣ дар ду марҳила анҷом шуд; дар марҳилаи аввал 7 асири саҳюнистӣ озод шуданд ва дар марҳилаи дувуми озодсозии асирони саҳюнистӣ низ 13 тани дигар таҳвил дода шуданд.
Соате қабл радиои артиши режими саҳюнистӣ гузориш дод, ки Салиби Сурх эълом карда, раванди озодии асирони саҳюнист оғоз шудааст. Ҳамчунин намояндагони Ҳамос бо намояндагони Салиби Сурх дар маҳалли озодсозии асирони саҳюнист мулоқот карданд.
Пеш аз ин расонаҳои ибронӣ-забон гузориш доданд, ки кобинаи режими саҳюнистӣ бо як феҳристи захиравӣ шомили теъдоди дигаре аз асирони фаластинӣ мувофиқат кардааст то дар сурати иҷрои бархе ислоҳот, онҳо низ озод шаванд.
Дар ин феҳрист номи панҷ асири фаластинии аҳли Ғазза, аз ҷумла доктор Ҳуссом Абусафия, мудири бемористони Камол Адвон ба чашм мерасад. Гуфта шудааст, Абусафия дар сурате озод хоҳад шуд, ки теъдоди асирони фаластинии озодшуда ба ҳадди нисоб нарасида бошад.
Як манбаъ дар Ҳамос дар гуфтугӯ бо шабакаи Фаластин ал-Явм эълом кард, ки феҳристҳои ниҳоии асирони фаластинӣ, ки қарор аст озод шаванд ва аз сӯи нерӯҳои муқовимат ироа шуда буд, баъд аз музокироти печида тасвиб шудаанд.
