Оё Эрон тавонистааст содироти ғайри нафтии худро афзоиш диҳад ?

Раиси Созмони тавсеаи тиҷорати Эрон эълом кард : Дар нимаи нахусти соли 1404 , арзиши кули содироти ғайринафтии Эрон афзоиш ёфт . Ба гузориши Порс Тудей ба нақл аз хабаргузории Ирно , Муҳаммадалии Деҳқон Деҳнавӣ , раиси созмони тавсеаи тиҷорат Эрон гуфт : Арзиши кули содироти ғайринафтӣ дар шаш моҳаи аввали соли 1403 муодили 25 миллиарду 922 миллион доллар буд ки ин рақам дар шаш моҳаи аввали соли 1404 ба 25 миллиарду 944 миллмон доллар афзоиш ёфт .
Деҳқон Деҳнавӣ афзӯд : Аз назари вазнӣ низ содироти ғайринафтии Эрони 6 дарсад рушд нишон медиҳад . Ба гуфта вай арзиши воридот ба Эрон дар шаш моҳаи аввали 1404 ба 28 миллиарду 367 миллион доллар расидааст .
Вай бо баёни инки , тарози тиҷории Эрони беҳбуди чашмгирӣ доштааст афзӯд : Тарози тиҷорӣ дар шаш моҳаи аввали соли 1403 манфии 7 . 5 миллиард доллар буд ки имсол ба 4 миллиард доллари расида ва нишондиҳанда 68 дарсади беҳбуд аст .
Деҳқон Деҳнавӣ бо ишора ба амалкарди хуби давлати Ҷумҳурии Исломии Эрон гуфт : Соли 1403 соли дурахшон ва бесобиқае дар таърихи содироти ғайринафтии Эрон буд , ба тавре, ки содироти ғайринафтӣ ба рақами 57 миллиард доллар расид ва бо рушди 15 . 8 дарсад нисбат ба сол қаблтар , рекордӣ бесобиқа дар таърихи содироти Эрон сабт шуд .
342/
