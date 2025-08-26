Қолифбоф: Тақвияти асосҳои дифоии Эрон авлавият ва зарурат дорад/ Мо бояд пуштибони ҳукумат бошем

Бино ба гузориши хабаргузории Аҳли Байт(а) - Абна, доктор Муҳаммадбоқир Қолифбоф, раиси Маҷлиси Шурои Исломӣ, дар нишасти ошкори субҳи имрӯз (сешанбе, 4 шаҳривармоҳ) Маҷлиси Шурои Исломӣ дар суханронии пеш аз дастури худ зимни табрики фарорасии моҳи Рабиъ-ул-аввал ба миллати шарифи Эрон, гуфт: «Маросимҳои азодории пуршӯр ва инсонсози ду моҳи Муҳаррам ва Сафар ва мушорикати бошукӯҳ дар роҳпаймоии Арбаъин бори дигар пайванди таърихии миллати шарифи Эрон бо роҳу мантиқи Сайид-уш-шуҳадо(а) ва муҳаббати амиқи миллат ба хонадони Аҳли Байт(а)ро ошкор сохт. Мо миллати Имом Ҳусейнем ва то ҳамеша Ҳусейнӣ хоҳем монд.»
Иқтидорҳои ниҳодӣ ва иҷтимоии Маҷлис дар хидмати кумак ба ҳукумат барои ҳалли мушкилоти мардум
Раиси Маҷлиси Шурои Исломӣ ҳамчунин бо ишора ба фарорасии Ҳафтаи давлат, ёду хотираи шаҳидони ҷовидони хидмат, шаҳид Раҷоӣ, шаҳид Боҳунар, шаҳиди азиз Раисӣ ва умуми шаҳидони хидматгузори миллат дар ниҳоди давлатро гиромӣ дошт ва афзуд: «Тақдири чандбораи Раҳбари ҳакими инқилоб аз камоли иттиҳод ва ҳамдилӣ миёни қуво ва таъкиди эшон бар ҳифзи иттиҳоди муқаддаси мавҷуд дар кишвар, мӯҳри таъйиди дигаре бар ҳамкории наздики Маҷлиси дувоздаҳум ва ҳукумат барои рафъи мушкилоти кишвар буд.»
Вай дар идома бо таъкид бар ин ки ҳифз ва тақвияти иттиҳод миёни давлату миллат ва иттиҳод миёни масъулини низом, тавсияи қатъӣ ва сареҳи раҳбарӣ ба ҳамаи мост, унвон кард: «Ҳар як аз мо агар манофеи Эрони азизтар аз ҷон ва манофеи ислому инқилобро бар манофеи шахсӣ ва ҷиноҳии худ тарҷеҳ медиҳем, бояд пуштибони ҳукумат бошем ва аз сидқи дил муваффақияти онро муваффақияти худ донем; мо аз талошҳои раисиҷумҳури пуркор ва пайгир, ҷаноби доктор Пезешкиан, қадрдонем ва аз тамоми иқтидорҳои ниҳодӣ ва иҷтимоии Маҷлис барои кумак ба ҳукумат ҷиҳати ҳалли мушкилоти мардум ва амал ба вазифаҳои хатир истифода хоҳем кард.»
Мардуми Эрон бо пуштибонӣ аз нерӯҳои низомӣ ва масъулони кишвар бузургтарин зарбаро ба тарроҳии душман заданд
Доктор Қолифбоф дар идома ба шароити кишвар баъд аз ҷанги таҳмилии 12-рӯза ишора ва баён кард: «Бар ҳамагон равшан аст, ки ҷанги таҳмилии 12-рӯза ва дифои муқаддаси ҳастаи сахти 90-миллионӣ ва шикасти душман дар расидан ба аҳдофи худ, таъсироти зиёде бар шароити кишвар дар абъоди мухталиф гузошта ва дарки дақиқи ин шароит ва иқдомоти дуруст ва ба ҳангом вазифаи ҳар эронӣ аст, ки албатта таклифи мо масъулон бисёр сангинтар аз дигарон аст.»
Раиси қувваи муқнинна дар идома ба баёни нукоте дар ин замина пардохт ва афзуд: «Нахуст ин ки мардуми Эрон бо пуштибонии ҳамаҷонибаи худ аз нерӯҳои низомӣ ва масъулинони сиёсии кишвар бузургтарин зарбаро ба тарроҳии душман заданд ва нақшаи душман барои таҷзияи Эрони бузургро нақш бар об карданд. Мардум бо тасмими таърихиашон, вазифаи худро ба анҷом расонданд ва акнун навбати мо масъулон аст то ба вазифаи худ дар қиболи ин мардуми наҷиб амал кунем.»
Тақлифи миллии давлат тасмими ниҳоӣ барои ҳалли мушкилоти мардум аст
Вай дар идома бо ишора ба ин матлаб, ки намояндагони Маҷлис, ки дар ҳавзаҳои интихоботӣ аз наздик бо муваккилони худ дар тамос ҳастанд, мушкилоти мардумро ламса мекунанд, гуфт: «Гаронӣ бархе колоҳои зарурӣ, қатъи барқ ва ками оби, арсаро бар зиндагии мардум танг карда ва душман низ дар садад аст, ки аз ин мушкилот сӯистифода кунад ва нокомияшро дар расидан ба аҳдофи шуми худ ҷуброн кунад.»
Доктор Қолифбоф дар идома таъкид кард: «Акнун бар давлат таклифи миллӣ аст, ки бо ҷиддият барномаҳои мавҷуд барои ҳалли ин мушкилотро ба тасмими ниҳоӣ бирасонад ва бо ташреҳи онҳо барои мардум нишон диҳад, ки барномаи дақиқ ва амалии давлат барои ҳалли ин мушкилот чист ва дар чи барномаи замонбандишудае ин масоил ҳал мешаванд.»
Раиси ниҳоди қонунгузории кишварамон дар ҳамин робита илова кард: «Мардум бояд итминон дошта бошанд мо масъулон барои ҳалли мушкилоти онҳо барномаи мушаххасе дорем ва бо ҷиддият ба дунболи иҷроии кардани онҳо ҳастем. Ҳангоме ки мардум тасвири дақиқи аз оянда дошта бошанд, бо ангезаи бештаре дар ҳамроҳӣ бо масъулон барои иҷроии шудани ҳалли мушкилот кумак хоҳанд кард.»
Барномаҳои амалиётии кӯтоҳмуддат барои ҳалли нотарозии энергия ва мушкилоти маишатӣ вуҷуд дорад
Вай бо ишора ба ин ки барномаи ҳафтуми пешрафт ба унвони нақшаи роҳи иҷроии кишвар дар ин замина, масирҳоро равшан карда ва муҷаввизҳои лозимро ба давлат дода аст, бо итминон хотир додан ба мардум, мутазаккир шуд: «Инҷониб ба унвони касе, ки аз баҳсҳои коршиносӣ ва барномаҳои мавҷуд, мутталеъ ва шоҳиди талошҳои давлати муҳтарам ҳастам ба мардуми шарифи Эрон арз мекунам, гарчанде нақдҳои баъзан ҷиддӣ ба бархе амалкардҳо дар дастгоҳҳои иҷроии вуҷуд дорад, аммо бояд бидонед барои масоили аслии мавҷуд монанди нотарозии энергия ва мушкилоти маишатӣ барномаҳои амалиётӣ вуҷуд дорад, ки бо такя бар он метавон дар замоне кӯтоҳ ва ба сурати маҳсус бисёре аз мушкилотро ба ҳадди ақал расонд.»
Доктор Қолифбоф ҳамчунин илова кард: «Дар ин замина баҳсҳои коршиносии зиёде дар давлат сурат гирифта ва бисёре аз онҳо омодаи иҷроии шудан аст ва қувваи муҷрия бо ҷиддият дар талош аст то заминаи иҷроии шудани онҳоро фароҳам кунад. Инҷониб умеди фаровоне дорам, ки давлати муҳтарам ҳарчи зудтар иҷрои ин барномаҳоро ҳамроҳ бо ташреҳи он барои умуми мардум оғоз кунад.»
Тарҳи колабaрги электронӣ, оромиши маишатиро эҷод мекунад
Раиси Маҷлиси Шурои Исломӣ дар идома ба бархе аз ин барномаҳо ишора ва изҳор кард: «Яке аз ин барномаҳо иҷроии шудани тарҳи колабaрги электронӣ аст, ки метавонад бо собит нигоҳ доштани маблағе, ки шаҳрвандон барои хариди колоҳои зарурӣ мепардозанд ва пардохти мобайн-ул-тафовут он бо қиматҳои бозор тавассути давлат, оромиши маишатиро барои ҷомеа эҷод кунад то мардум фориғ аз ҳар шароити иқтисодӣ ва сиёсӣ итминон дошта бошанд дар тӯли ҳар сол колоҳои зарурии худро бо қимати собит харидорӣ мекунанд.»
Вай идома дод: «Албатта миллати азизи мо шоҳид ҳастанд Маҷлис дар ҷаласоти назоратии худ дар комиссионҳо ва сешанбеҳои назоратӣ, ба вазифаҳои назоратиаш амал мекунад. Маҷлиси дувоздаҳум аз рӯзи оғози фаъолияташ, таъкид дошта вазифаи назоратии худро бо риояти ваҳдат ва инсиҷом дар ҷиҳати кумак ба давлат дар ҳалли мушкилоти мардум бидуни рӯдборӣ анҷом диҳад ва ин раҳнамуди заии аълоқадри инқилобро бовар дорад, ки кумак ба давлат, кумак ба низом ва мардуми Эрон аст.»
Ҳар садое, ки боиси ихтилоф даруни ҳастаи сахти 90-миллионӣ шавад, латма ба инсиҷоми миллӣ ва хилофи вазифаи миллӣ аст/ Тарҳи адами кифояти раисиҷумҳур ё баёнияҳои казоӣ латма ба ваҳдати калима аст
Доктор Қолифбоф дар идома ба баёни мавзӯи дуввум дар ин хусус пардохт ва афзуд: «Тардиде вуҷуд надорад муҳимтарин омили шикасти душман дар ҷанги 12-рӯза, инсиҷоми миллии мардуми Эрон дар баробари душман буд ва муҳимтарин омили боздорандагии душман низ ҳамин ваҳдати калима аст ва ҳар садое, ки боиси бардошти вуҷуди ихтилоф даруни ҳастаи сахти 90-миллионӣ шавад, латма ба ин инсиҷом ва хилофи вазифаи миллӣ ва тавсияҳои Раҳбари инқилоб маҳсуб мешавад.»
Раиси дастгоҳи тақнинии кишвар дар идома тасриҳ кард: «Ҳам касоне, ки ҳарф аз адами кифояти раисиҷумҳур мезананд ва ҳам онҳо, ки бо баёнияҳои казоӣ ба ин ваҳдати калима латма мезананд, дар замини душман бозӣ мекунанд. Албатта бетардид баёнияе, ки бо унвони як маҷмӯа содир мешавад аз ҳайси зарба задан бар инсиҷоми миллӣ қобили муқоиса бо изҳори назари афрод нест.»
Фаъолони сиёсӣ ва расонаҳо муқобили иқдомоти ваҳдатшикан мавзеъгирӣ кунанд/ Мардуми Эрон ба ҳарфҳои ихтилофафканона бетаваҷҷуҳ ҳастанд
Вай бар ҳамин асос хитоб ба ақшори мухталифи мардум хотирнишон кард: «Дар ҳамин росто аз ҳамаи фаъолони сиёсӣ, нухбагони илмӣ, ҷараёнҳои иҷтимоӣ ва унсурҳои расонаӣ мехоҳам бо масъулиятпазирӣ нисбат ба мавзеъгирӣ дар муқобили иқдомоти ваҳдатшикани ҷараёнҳои наздик ба худ, бидуни гурӯҳгароӣ, саҳлангорӣ накунанд ва аз ҳамаи афроде, ки то кунун ба ин вазифаи миллӣ амал кардаанд ташаккур мекунам. Албатта шоёни таваҷҷуҳ аст соҳибони ин қабил фикрҳо таъсиргузории андаке бар азҳони умумӣ доранд ва мардуми Эрон нисбат ба ин ҳарфҳои ихтилофафканона, бетаваҷҷуҳ ҳастанд ва душманони Эронро муҷаддадан ноумед хоҳанд кард.»
Тақвияти бинаи дифоии Эрон авлавият ва фурият дорад/ Нуқоти заъф, шиносоӣ ва барраф шудааст/ Боздорандагӣ ва омодагии нерӯҳои низомӣ барои посухи қавитар аз гузашта ҷилaви ҳамлаи эҳтимолии душман ба Эронро мегирад
Доктор Қолифбоф дар тавзеҳи бахши севвуми суханони худ бо таъкид бар ин ки дар шароити ҷадид тақвияти бинаҳои дифоии Эрон аз авлавият ва фурияти фаровоне бархӯрдор аст, гуфт: «Ба унвони яке аз афроде, ки аз заҳматҳои нерӯҳои мусаллаҳ мутталеъ ҳастам ба истиҳзори мардуми Эрон мерасонам тақвияти бинаи дифоии кишвар бо суръат ва ҷиддият дар ҳоли пайгирӣ аст ва бо таҷрибаи гаронқимате, ки аз ин ҷанги 12-рӯза ба даст омад, бисёре аз нуқоти заъф шиносоӣ ва барраф шудаанд ва бо тақвияти нуқоти қуввати мавҷуд нерӯҳои низомии мо омодаи посухи қавитар аз гузашта ба ҳар гуна ҳамлаи эҳтимолии ба Эрони азиз ҳастанд, ба гунае, ки агар душман бори дигар дучори хатои муҳосиботӣ нашавад, тасмиме барои ҳамла ба Эрон нахоҳад гирифт.»
Вай бар ҳамин асос тасриҳ кард: «Албатта нерӯҳои мусаллаҳи мо барои ин ки иҷозаи хатои муҳосиботӣ ба душман надиҳанд барномаризиҳои муносибе кардаанд, ки яке аз онҳо размоиши мушакии иқтидори пойдор буд, ки тавассути Нерӯи дарёии артиши Ҷумҳурии Исломии Эрон баргузор шуд ва паёми равшане ба душман дод, ки дар ҷанги эҳтимолии баъдӣ хушдорӣ поён хоҳад ёфт ва фазо ва маконҳои ҷадиде барои посухи мутақобил дар дастур қарор хоҳад гирифт, ки дар сурати даст дарозӣ душман, шоҳиди густариши ҷанг ба манотиқи ҷадид ва арсаҳои дигари иқтисодӣ ва сиёсӣ хоҳем буд.»
Табрики касби медали тими Олимпиади нуҷум ва тимҳои Олимпиадаҳои донишомӯзӣ дар мусобиқоти ҷаҳонӣ
Раиси Маҷлиси Шурои Исломӣ дар поён бо ишора ба муваффақият ва касби медали тимҳои Олимпиадаҳои донишомӯзии кишварамон дар мусобиқоти ҷаҳонӣ ба вижа дурахши чашмгири тими Олимпиади нуҷум ва ахтарфизики Ҷумҳурии Исломии Эрон ва касби медали тилои ҷаҳон барои дуввумин соли мутаволӣ ва касби панҷ медали тило, хотирнишон кард: «Ин муваффақиятҳоро ба аъзо ва мураббиёни нухбаи тимҳои Олимпиади кишвар табрик мегӯям; мо ба шумо фарзандони рашиди Эрон, ки номи кишвари азизамонро ба қуллаи муваффақиятҳои илмии ҷаҳон дар сатҳи донишомӯзӣ расондед ифтихор мекунем.»
