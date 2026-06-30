Тӯҳами пирӯзии Трамп, ин бор дар «парвандаи куштор»

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар Трут Сосал даъво кард: «Лаҳзаҳо пеш дар Дивони Олии кишвар, дар “парвандаи куштор”, пирӯзии бузурге ба даст омад, ки қудрати раёсати ҷумҳуриро дар кишвари мо барои барканор кардани мақомоти қувваи иҷроия ва таъиншудагон ё намояндагони агентиҳо, мувофиқи моддаи II Конститутсия, тасдиқ мекунад».
Раисиҷумҳури Амрико, ки маълум аст ба дунболи барканор кардани мақомотест, ки ба фармонҳои ғайриқонунии ӯ муқовимат мекунанд, даъво кард: «Ин қарор ба солҳои 1930 бармегардад ва раисиҷумҳурони Амрико аз он замон ба дунболи чунин ҳукме будаанд!»
Your Comment