  1. Home
  2. хизматрасонй
  3. Амрико

Тӯҳами пирӯзии Трамп, ин бор дар «парвандаи куштор»

30 Июн 2026 - 11:06
News ID: 1833495
Source: ABNA
Тӯҳами пирӯзии Трамп, ин бор дар «парвандаи куштор»

Раисиҷумҳури Амрико даъво кард, ки Дивони Олии ин кишвар дар «парвандаи куштор» ба ӯ қудрати барканор кардани мақомоти қувваи иҷроия ва таъиншудагон ё намояндагони агентиҳоро додааст.

Ба гузориши агентҳои хабарӣ «Абна», Доналд Трамп, раисиҷумҳури Амрико, дар Трут Сосал даъво кард: «Лаҳзаҳо пеш дар Дивони Олии кишвар, дар “парвандаи куштор”, пирӯзии бузурге ба даст омад, ки қудрати раёсати ҷумҳуриро дар кишвари мо барои барканор кардани мақомоти қувваи иҷроия ва таъиншудагон ё намояндагони агентиҳо, мувофиқи моддаи II Конститутсия, тасдиқ мекунад».

Раисиҷумҳури Амрико, ки маълум аст ба дунболи барканор кардани мақомотест, ки ба фармонҳои ғайриқонунии ӯ муқовимат мекунанд, даъво кард: «Ин қарор ба солҳои 1930 бармегардад ва раисиҷумҳурони Амрико аз он замон ба дунболи чунин ҳукме будаанд!»

Your Comment

You are replying to: .
captcha